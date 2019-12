Emotivo éxito cuervo

Baltimore vence a los 49’s con gol de campo de Tucker

Ni la lluvia, ni el viento, ni los 49’s de San Francisco con la mejor defensiva de la liga evitaron que Lamar Jackson llevara a los Cuervos de Baltimore a su octavo triunfo consecutivo, un récord de franquicia.

Jackson superó las malas condiciones y corrió para 101 yardas y Justin Tucker pateó un gol de campo de 49 yardas para romper el empate mientras el reloj se terminaba para dar a los Cuervos el triunfo 20-17 en un posible anticipo del Super Bowl.

La combinación de la intensa lluvia, el fuerte viento y la áspera defensiva de San Francisco fue difícil de controlar para Jackson. Completó sólo 14 de 23 pases para 105 yardas y perdió un balón. Al pedirle que describiera el clima, Lamar bajó la cabeza, la subió lentamente y observó sobre el podio para decir: “horrible”.

Ciertamente no fue el tipo de clima que beneficia al juego aéreo.

“Vaya, estaba lanzando pases detrás de mis receptores, me estaba molestando”, indicó Jackson. “Muchos pases se me escaparon. El clima me fastidió bastante”.

Pero el quarterback que representa una doble amenaza lució sólido cuando más se necesitaba. No solo avivó el mejor ataque terrestre de la NFL, sino que dirigió una serie ofensiva que consumió cerca de 6:30 minutos que culminó con el gol de campo de Tucker que atravesó las gotas y los dos postes.

“Esa pierna de oro, tengo mucha fe en él”, comentó Jackson sobre el pateador. “Estoy en las laterales rezando, pero al mismo tiempo sé que (Justin) Tucker lo puede lograr”.

Baltimore (10-2) mejoró a una marca de 16-3 con Jackson como titular y 12-0 en partidos en que él corre para al menos 70 yardas. Además, Jackson se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL en sumar cuatro juegos con más de 100 yardas por tierra en una temporada.

Vuelven los Carneros

Jared Goff lanzó para 424 yardas y dos touchdowns, Robert Woods terminó con 172 yardas en recepciones y los Carneros de Los Ángeles arrollaron 34-7 a los Cardenales de Arizona.

Los Carneros (7-5) se recuperaron de un vergonzoso revés 45-6 ante los Cuervos el lunes por la noche haciendo lo mismo sobre los Cardenales, y Los Ángeles se mantuvo en la pelea por un boleto de playoffs.

Goff fue desmantelando metódicamente la defensiva de Arizona, que llegó al partido como la peor de la NFL ante el ataque aéreo. El quarterback no lanzó un solo pase de touchdown y sufrió cinco intercepciones en sus tres juegos previos, pero respondió con 323 yardas por aire en la primera mitad,mientras los Carneros tomaban una ventaja 20-0.

Victoria acerera

Sin peleas, sin agitar cascos y prácticamente sin insultos. Pittsburgh y Cleveland mantuvieron la situación civilizada en su muy esperada revancha, que terminó como siempre parece que terminan en el Heinz Field: con los Acereros sacando un triunfo 20-13 sobre unos Cafés que se preguntan cómo dejaron escapar otro juego.

Devlin “Duck” Hodges lanzó para 212 yardas con un pase de anotación y una intercepción en el segundo juego como titular en su carrera. El novato Benny Snell corrió para 63 yardas y su primer touchdown en la NFL y unos mermados Acereros obtuvieron su revancha tras la golpiza que le propinaron los Cafés hace dos semanas.

En otros resultados, Oakland fue vapuleado 40-9 por los Jefes, los Empacadores se impusieron 31-13 a los Gigantes, Denver venció 23-20 a los Cargadores, y los Pieles Rojas les ganaron 29-21 a las Panteras.— AP