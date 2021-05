Banda promete concierto gratis si Cruz Azul le gana a Santos

Grupo Firme se unió a las apuestas y ha prometido que si Cruz Azul se convierte en campeón habrá tocada gratuita.

MÉXICO.— La final entre Cruz Azul y Santos Laguna ha desatado la emoción de varias, tal es el caso del inclusivo Grupo Firme, que prometió un concierto gratis en caso de que "La Máquina" levante la novena el próximo domingo 30 de mayo.

Edui Cazeres, vocalista de la agrupación mexicana reveló a través de su cuenta de Instagram, que es aficionado del cuadro cementero por lo que tiene la esperanza — e ilusión — de que el Cruz Azul consiga el campeonato.

“Mucha gente no sabía que yo le voy a Cruz Azul [...] Desde chiquito le he ido al Cruz Azul y creo que ahorita tenemos una racha excelente, tanto ustedes como nosotros, y sé que les gusta el Grupo Firme. Mi manager Isael Gutiérrez y Ever Gutiérrez también le van a Cruz Azul y les queremos dar un mensaje de motivación“, comentó.