Baño de oro yucateco en hielo

Ice Gallerie logra cinco doradas en el Ice Complex

La delegación de Yucatán, representada por competidoras de “Ice Gallerie”, arrancó con una muy importante actuación en la Copa Ice Complex de Patinaje Artístico sobre Hielo, que se disputa en la pista de Santa Catarina, en Nuevo León.

Cinco medallas de oro encabezan el botín de las patinadoras yucatecas, que además incluye, por ahora, dos preseas de plata y una de plata, en un evento en el que participan las principales alumnas de las academias que hay en el país.

Los primeros lugares fueron a la cuenta de Andrea Velasco Curi, coronada en intermedios 1 de la categoría infantil C; Martha Fajardo Chico, en la categoría infantil B, división preeliminar; Montserrat Vecoña Muñiz, en básicos de infantil C, y las hermanas Samantha y Renata Tapia Velázquez, en las pre-preeliminares de las categorías infantil C y B, de forma respectiva.

Se subieron al podio para recibir medallas de bronce Alejandrina Acosta Moisés, en preliminar de infantil A, y María Fernanda Gamboa Maldonado, en preliminar de infanti B, mientras que Carolina Samperio de Alba fue bronce en básicos de infantil A.— Gaspar Silveira Malaver