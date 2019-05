Liverpool (EFE).- Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, ofreció disculpas a los aficionados de su equipo después de perder 4-0 ante el Liverpool y quedar fuera de la Liga de Campeones, y lamentó la falta de acierto en alguna ocasión que habría permitido al conjunto español llegar a la final.

“Han sido mejores que nosotros. Han dominado el partido desde el principio. Cuando te hacen un gol, te aprietan arriba y te roban, es muy difícil.

Hemos tenido ocasiones para marcar el gol que necesitábamos y no ha podido ser. No puedo decir nada más. Pedir disculpas. Después de Roma, que vuelva a pasar esto… poco más que decir”, afirmó en declaraciones a Movistar Plus.