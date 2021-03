Barcelona se afianza entre los mejores

El Atlético quiere mantener la cima hoy en el derbi

El Barcelona disfruta de su mejor momento de la temporada al hilvanar 16 jornadas sin derrota, con lo que está a dos puntos del líder Atlético de Madrid en La Liga española.

Jordi Alba y el joven Ilaix Moriba mandaron a las redes sendos zurdazos, ambos con asistencias de Lionel Messi, los azulgranas vencieron 2-0 al Osasuna, para afianzarse en la segunda posición, a la espera de lo que suceda hoy en el derbi entre el Atlético y el Real Madrid.

Al Barcelona le están saliendo bien las cosas en las últimas fechas. Llegó al campo de Osasuna después de consumar el miércoles una gran remontada en las semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla, al que goleó 3-0 en un duelo que se fue a la prórroga, para eliminarlo con un global de 3-2.

En el campeonato doméstico, los azulgranas han conquistado 42 de los más recientes 48 puntos en disputa para tener 56, dos menos con respecto a los líderes colchoneros, que tienen dos partidos menos. Con esta 13a. victoria en sus más recientes 16 duelos de liga, el Barca cuenta con tres puntos más que el Real Madrid, a la espera de la conclusión de la 26a. jornada.

“Messi me dice: tú tira al área, tira al área y eso es lo que he hecho hoy, tirar y él me la ha dado”, dijo Moriba sobre su primer tanto con el primer equipo azulgrana.

Herrera es baja

La plantilla del Atlético de Madrid ultimó ayer su preparación para el derbi dominical frente al Real Madrid sin el mexicanoHéctor Herrera, por asuntos personales, y José María Giménez, por una lesión muscular; las dos únicas bajas del equipo para el encuentro en el estadio Wanda Metropolitano.

Ni el medio centro mexicano, que estará ausente por segundo encuentro seguido, ni el central uruguayo, que se perderá su cuarto partido consecutivo por una dolencia muscular, se entrenaron sobre el césped en el último entrenamiento previsto del conjunto rojiblanco antes del transcendental duelo que lo enfrentará con el tercer clasificado de la Liga española.—AP