Batalla campal entre aficionados del Manchester United y Leeds

El regreso de los aficionados a los estadios en Inglaterra se vio empañado este sábado 14 de agosto por los hooligans que reaparecieron con violencia afuera de Old Trafford.

El recinto lucía lleno con seguidores del Manchester United y Leeds United en el comienzo de la Premier League, que después de una temporada sin público por la pandemia volvía a tener afición presente en las tribunas.

Y en la nota roja del día:



No, no son escenas de la película 'Hooligans', hinchas del Manchester United y del Leeds United se enfrentaron a las afueras de Old Trafford previo al inicio del partido 😬. pic.twitter.com/UQQbUkQIWn