Batalla con tinte internacional

“Veneno”, con Júnior y Spong el 31 de agosto

La velada “Nócaut mexicano” tendrá un ingrediente… internacional.

Emmanuel Alcántara Heredia, director de la empresa Armor Box, presentó ayer la siguiente velada boxística, a realizarse el sábado 31 de agosto en el Gimnasio Polifuncional, que tendrá a dos gallos de casa como estelares y, agregando, al peso completo Tyrone Spong, campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo.

Con respaldo del director del Instituto del Deporte del Estado (IDEY), Carlos Saénz Castillo, y del subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida, Jesús Aguilar y Aguilar, la firma deportiva presentó el listado de los 11 combates que se podrán disfrutar en la velada donde Tyrone “King of the Ring” Spong tendrá actividad con rival por definir, aportado por la promotora A&T.

El cartel estará encabezado por el actual campeón gallo del estado, Alberto “Veneno” López, quien se enfrentará a José “Chiquita” Pérez, de Cancún, en combate en peso supermosca a ocho raunds.. En la segunda estelar, el monarca mosca de la entidad, Júnior Granados, se verá las caras con Humberto “Chato” Morales, también cancunense, en supermosca, a ocho.

Reaparecerá ante la afición yucateca Óscar “Elegante” Arjona, quien irá a ocho rollos ante el cancunense Eduardo “Veneno” Canales, en superligero.

La velada arrancará a las 18:30 horas y los precios van desde 100 pesos en general, 150 pesos en zona plata, 200 pesos para tercera y cuarta fila, 250 pesos para segunda fila y 300 pesos para la primera fila.

Carlos Saénz y Jesús Aguilar felicitaron a Alcántara Heredia por el fomento y dedicación al deporte de las narices chatas. Según explicó el titular de Armor Box, la intensión es brindar funciones con peleadores de cuatro raunds dos veces al mes en el gimnasio Armor Gym del centro de Mérida. Santiago Basto Mejía, presidente de la Comisión de Box de Mérida, acudió a la presentación de la cartelera.

Además, el veracruzano radicado en la entidad, Alejandro Morales, irá ante el local Ulises Rivero a seis en pluma, Rubén “Explosivo” Estrella (Mérida) ante el quintanarroense José “Tigre” Parada, a cuatro, en ligero. En esa misma división Pablo “Rojo” Pedraza se medirá con Manuel Herrera, de Ciudad del Carmen, y Ervin “Vampiro” Cámara sostendrá compromiso con el campechano Jonathan Quimé.

Alexis “Famosito” Pech tendrá tiro con José Abán en súpermosca, y en semicompleto, Mario “Pantera” Andrade intercambiará golpes con Carlos “Jicamerito” Rojas, y José “Banano” Escalante lo hará frente a Román Delgado.— Gaspar Silveira