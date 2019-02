Bayern Múnich saca empate ante el Liverpool en Anfield

LIVERPOOL, Inglaterra (AP).- Bayern Múnich siguió sin encontrar el gol en sus visitas a Liverpool, donde empató el martes 0-0 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Fue el cuarto duelo consecutivo del club bávaro sin conseguir gol en Anfield, una racha que abarca 48 años. Al menos no llegará a la vuelta en desventaja.

Pero al impedir que el Bayern marcara como visitante, los Reds contarían también con un panorama promisorio en el siguiente partido, donde cualquier igualdad por 1-1 o más les permitirá instalarse en la fase siguiente.

Liverpool se llevó un susto a los 13 minutos, cuando Joe Matip desvió involuntariamente un centro de Serge Gnabry. El balón llevaba destino de gol pero rebotó en el arquero Alisson Becker, para que los locales se salvaran.

Tres minutos después, el extremo de Bayern, Kinglsey Coman, envió un balón a la red, pero por la parte exterior.

El conjunto local dilapidó varias oportunidades. Mohamed Salah cabeceó desviado tras un servicio de Trent Alexander-Arnold, mientras que Sadio Mae falló en un disparo.

Mane lució también errático cuando intentó un disparo frente al arco del Bayern. Matip tiró a un lado luego de una diagonal retrasada de Roberto Firmino, en los últimos compases del primer tiempo.

El arquero del Bayern, Manuel Neuer, preservó el cero a los 85, cuando desvió un balón rematado por Mane de palomita.

En una noche para el bostezo en la Champions, el otro duelo terminó también con un empate sin goles, entre Lyon y Barcelona.

All to play for at the Allianz next month 👊#UCL https://t.co/xRoXjPyq58

— Liverpool FC (@LFC) 19 de febrero de 2019