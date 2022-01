Anuncian retiro del número 17 de Keith Hernández

Distinción a exastro de Mets

Los Mets anunciaron ayer que retirarán el número 17 de Keith Hernández durante una ceremonia antes del partido del 9 de julio contra los Marlines de Miami.

Hernández ingresó al Salón de la Fama del conjunto de Queens en 1997, ocupa el segundo lugar en la historia del equipo en promedio (.297) y fue reconocido con seis Guantes de Oro como miembro de Nueva York, que son la mayor cantidad en la franquicia.

El exinicialista se convertirá en el cuarto jugador en ver su número retirado por los Mets junto a Tom Seaver (#41), Mike Piazza (#31) y Jerry Koosman (#36). Además, los Mets retiraron el #14 del manager Gil Hodges, el #37 del piloto Casey Stengel y el #42 como parte del homenaje de Grandes Ligas a Jackie Robinson.

“Estoy muy entusiasmado”, declaró Keith Hernández, quien fue parte clave del equipo campeón de la Serie Mundial de 1986 y ha estado con la organización durante casi tres décadas como jugador y comentarista de televisión.

“Este es verdaderamente un honor especial que dura por siempre. Estoy muy agradecido con Steve y Alex Cohen, y el Comité del Salón de la Fama de los Mets. Me llené de sentimiento cuando Steve me llamó para darme la noticia del retiro de mi número. También quiero agradecerles a los aficionados de los Mets, que me han tratado como familia desde que llegué en 1983”.

Hernández ha sido parte del grupo de transmisiones de televisión desde 1999, incluyendo los últimos 16 con SNY, donde ha ganado tres premios Emmy al “Mejor Analista Deportivo”.