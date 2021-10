Apoyo, clave para crecer

“Bolón” insiste en resaltar el trabajo y unión familiar

Cada que Manuel Rodríguez habla de su ascenso a las Grandes Ligas cautiva a quienes le escuchan.

Como ayer, en la sala de medios de los Leones de Yucatán en el Parque Kukulcán. “Todos necesitamos de todos para poder cumplir con metas como esta de llegar a las Grandes Ligas”, dijo ante un escenario formado por patrocinadores de Leones.

Rodríguez Caamal contó su vida, agregando alguna opinión diferente, y los asistentes pudieron hacerle preguntas, a las que el novato de los Cachorros de Chicago respondía de forma amable.

“Ya llegué y ahora espero que otros niños sigan el ejemplo. No será nunca nada fácil, pero de eso se trata. Si puedo ser referente, eso me causa muchas satisfacciones”, destacó “Bolón”, quien el 30 de julio se convirtió en el primer pelotero nacido en Yucatán en jugar en las Ligas Mayores. De la fecha memorable, contó sus vivencias, entre emociones grandes compartidas con su familia. “Le llamé a mi papá y le dije: ‘Papá, lo logramos’. Mi padre, entre emociones, preguntó: ¿Logramos qué? Y le dije: me subieron al primer equipo”. Y cuenta que su padre, como aturdido, soltó el teléfono. “De pronto todo quedó en silencio. Lo recogió mi mamá y le expliqué, porque me preguntó que qué era lo que logramos”.

Manuel insiste en sus charlas en que el logro se debió en gran parte a la unión familiar, al trabajo en conjunto de todos, desde sus inicios en la pelota infantil, su llegada a los Leones y luego todo el sacrificio hecho hasta alcanzar el sueño.

Al terminar, firmó decenas de autógrafos en pósters preparados para la ocasión, pelotas, jerseys y se tomó fotos con los asistentes. Reiteró que “su apoyo para el béisbol es fundamental. Sólo así se puede dar respaldo a las carreras de los jóvenes”.— Gaspar Silveira Malaver