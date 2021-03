Arihara suma confianza

Joe Ross regresa dominante para los Nacionales

Kohei Arihara terminó en esta ocasión lo que inició.

El recién llegado a los Rangers de Texas se recuperó tras un incierto debut en el campamento de primavera, lanzando tres sólidas entradas en la derrota 9-0 en siete entradas ante los Cachorros de Chicago.

Arihara retiró a sus últimos siete bateadores. En general, permitió sólo una carrera en dos sencillos sin ningún ponche o base por bola.

“Este juego, pude llegar al partido preparado y en calma y creo que eso llevó a los buenos resultados”, advirtió Arihara a través de un traductor.

Zach Davies tuvo una base por bola en tres entradas sin hit para los Cachorros en los que cinco lanzadores combinaron en dos hits. Javier Baez tuvo un cuadrangular de tres carreras y Joc Pederson tuvo dos sencillos en dos cuadrangulares.

JOE ROSS no ha lanzado en ningún juego importante desde la Serie Mundial 2019, tras optar por no jugar la pasada temporada debido a la pandemia de coronavirus, su primer juego en el campamento de primavera no fue un retroceso para el derecho de Washington y los Nacionales se impusieron 9-5 a los Mets de Nueva York.

“Creo que no estuve tan nervioso, para ser honestos, como esperaba estar”, dijo Ross quien retiró a cinco de los siete bateadores que enfrentó, tres con ponches y tuvo 39 lanzamientos en una noche ventosa. “Igual que andar en bicicleta, creo”.

Es considerado el primer candidato para ser el quinto abridor de Washington.

EL VENEZOLANO Andrés Giménez, quien seguramente será el campocorto titular de Cleveland, bateó un cuadrangular dentro del parque para encaminar a su equipo a una victoria de 10-0 frente a los Marineros de Seattle.

Los Marineros tuvieron sólo cuatro hits.

COREY DICKERSON tuvo tres hits y anotó dos veces para Miami. Garrett Cooper, quien tuvo dos hits y el boricua Isan Díaz impulsaron dos carreras cada uno. El venezolano Elieser Hernández trabajó hasta la tercera entrada, permitiendo tres carreras en cuatro hits y ponchó a tres antes de salir con dos outs durante el empate a 7 carreras entre los Marlines y los Cardenales de San Luis.

Evan Longoria bateó su primer jonrón de primavera en la séptima entrada para San Francisco. Logan Webb ponchó a tres de los siete bateadores que enfrentó como abridor. Los Diamantes de Arizona igualaron a 2 frente a los Gigantes.

Caleb Smith ponchó a tres y tuvo una base por bola en tres entradas para Arizona y Alex Young le siguió con tres entradas con dos hits y tres ponches.

EL PROSPECTO Bobby Witt Jr. bateó un cuadrangular de 484 pies y dos carreras a la izquierda del campo. El dominicano Carlos Santana, el venezolano Salvador Pérez y Hunter Dozier también tuvieron jonrones y los Reales de Kansas City apalearon 10-3 a los Atléticos de Oakland.

Brady Singer ponchó a cinco en tres entradas y tuvo dos bases por bola.

TEJAU ANTONE permitió sólo dos hits y ponchó a tres en tres entradas sin anotación para los Rojos para vender 6-4 a los Rockies de Colorado. Jeff Hoffman le siguió con otros tres innings sin anotación en los que permitió tres hits.—AP