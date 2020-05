Dominante en la lomita

Las gemas no son únicamente para las superestrellas

Apenas en la edición de ayer hablábamos de la proeza de los hombres de 20 ponches en un juego de nueve entradas en Grandes Ligas.

De auténticos caballos, sin duda alguna.

En Yucatán, ayer se conmemoraron 54 años de una gema que, igual, es de esas que viven para siempre entre las leyendas del deporte.

Carlos Segovia fue su autor. El nombre suena mucho en el béisbol yucateco y el que lo lleva, a donde quiera que vaya lo recuerdan como uno de los grandes.

Ayer, como cada 22 de mayo desde 1966, a Carlos Fabián Segovia le recordaron por haber ponchado a 21 enemigos en un partido. Fue en el campo de Hunucmá, donde el joven serpentinero que lanzaba para los Matarifes en la poderosa Liga Liga Meridana, la original.

No es suyo el récord de más ponches en un juego, pues Pedro Cámara Salazar hizo pedazos cuanta marca existía, ya que él, un ex profesional, dos veces llegó a 25 chocolates y no se tiene otro registro ni remotamente parecido.

Lo de Segovia Carrillo se registró en una época digamos que romántica del béisbol yucateco. La Liga Meridana, entonces, se jugaba con los mejores peloteros de la región. Era un circuito de primera fuerza que tenía a muchos astros de la pelota en la región.

Palabras y recuerdos emotivos hicieron a Carlos Segovia desempolvar inmensa retahíla de recuerdos. Salieron en su entrecortada voz, a través del teléfono, nombres y más nombres de los personajes que acompañaron la trayectoria del lanzador que se consagró en Hunucmá aquella soleada tarde de mayo de 1966.

“¿Lograr 21 ponches. Claro que eso nadie espera lograr”, dice el héroe de aquella Liga Meridana. “Se tienen que combinar muchos factores. Tu equipo, el rival, ti nivel de juego”.

Y la fortuna también...

Los Matarifes viajaron a Hunucmá ese día. Pero Segovia no iba a lanzar. Y allí estuvo el primer punto de sorpresa personal.

El mánager Carlos “Manguera” Bolio Abid le indicó de último momento que él sería el abridor porque el indicado no estuvo disponible. Juan Chalé, hijo del dueño, no pudo lanzar.

“Había sol... mucho sol. El sol que aprieta fuerte en mayo. Y pues llegué fuerte al final. Afortunadamente siempre fui un pelotero que se preparaba bien, entrenaba fuerte”, dijo.

Llevaba un buen comando de sus pitcheos y también se dosificaba. “No era un pítcher que daba bases por bola ni tiraba muchas bolas. Eso me ayudó”. Una parte de lo más emotiva en la charla de ayer con el Diario fue cuando nos detalló los últimos momentos de ese partido memorable: “Lo recuerdo bien: dos ponches en la sexta y retiré con tres la séptima, la octava y la novena, es decir, que mis últimos once autes fueron por ponches”.

Recuerda también, y lo agradece siempre, al equipo que lo rodeó ese día. Desde su cátcher, Miguel “Cheyo” Cámara, hasta los demás, como Zacarías Auais en primera, César Be en segunda, Víctor Tenreiro en tercera, Augusto “Cuxo” Martínez en el campo corto, y en los jardines Santiago Huchim, Rudy Paredes y Miguel Arjona.

Ese día los Matarifes ganaron 2-0 con jonrón de “Cuxo” y a Segovia le bateaeon dos incogibles solamente, de José Méndez y Emilio Ceballos.

La historia puso a Segovia como el único pítcher, entonces, que esté documentado en alcanzar 21 chocolates, en una campaña en que ganó la Triple Corona de pitcheo con marca de 7-0 en ganados y perdidos, 90 ponches y 0.72 de carreras limpias.

Pero antes y después de ese acontecimiento para recordar hubo mucha historia del que fuera notable serpentinero, con una parada en la Liga del Sureste con los Venados de Yucatán.

Lanzador de velocidad, fue siempre bien visto por su destreza. En 1966 fue a Puebla a la pretemporada de los Venados, equipo que dirigía el inmortal Beto Ávila y en el que había peloteros de la talla se Horacio Piña.

En 1962 integró la selección de Yucatán que viajó al Nacional de San Luis, con peloteros como Cresencio “Chencho” Park, el “Negro” Hernández, Fernando Ávila, Tony Burgos. “Tenía 18 años y nos fuimos en tren, solo con boleto de ida... Ni trajes nos dieron. Eran otras épocas. Ahora quien quiere viajar en autobús... o en tren”.

Claro, eran otras épocas. Bien lo señala cuando refiere a la agotadora jornada del 22 de mayo de 1966, en que lanzó las nueve entradas “y terminé porque mis compañeros me alentaron, hacían todo para animarme”.

A la semana siguiente, en el campo del ex Rastro, le volvieron a dar la pelota y lanzó la ruta completa dejando a 17 con la carabina al hombro. “Fueron 38 ponches en dos aperturas. Hoy en día con los métodos que se usan, difícilmente se puede lograr algo así”.

A mucho orgullo, señala el haber conocido a personajes grandes de verdad como Ramón Bragaña, Lázaro Salazar y Martín Dihigo, apodados “El Profesor”, “El Príncipe de Belén” y “El Maestro”.

Pero también alaba el haber jugado ante los mejores peloteros locales de esa época. Segovia brilló intensamente también en la entonces emblemática Liga Dolores Otero, donde tuvo numerosas hazañas, y en la Liga Interzonas ante Dzilam González, equipo en el que alineaban Juan Castillo, a quien consideró uno de los mejores beisbolistas que ha dado Yucatán en la historia, con el “Erizo” Baeza, entre otros. Su remembranza llega a que en la inauguración de la temporada el que lanzó la primera bola el gran Luciano Ku, famoso por su cueva “Yun tun”.

El reportero le recuerda igual a jugadores como Serafín Rojas, que fue una leyenda con Electricistas del Suterm en la “Dolores”, y él lo reconoce como tal: “Un gran lanzador”.

Y la lista fue larga de personajes que vivieron y viven en torno a Carlos Segovia Castillo. Presume haber jugado al lado de Gener Rivero y Juan José Pacho, “cuando ya iba de salida, y los recuerdo por su calidad de jugadores y de personas”. Si hiciera falta, lo dirigió William Berzunza León, otro inmortal yucateco, cuando jugaba con los Warrens de Paxín en la Dolores Otero.

Un baúl de recuerdos expuesta en la charla de un inmortal de la pelota yucateca, tan llena de anécdotas y héroes de la memoria viva del rey de los Deportes.— GASPAR SILVEIRA MALAVER

Gema yucateca perfil

El perfil de una leyenda:

Nombre

Carlos Fabián Segovia Castillo

Nació

17 de febrero de 1944

Inicios en béisbol

A los 12 años con el equipo de El Fénix.

Hijos

Raúl Adán, Carlos Ariel, María José, Fabián y Néstor.

Reconocimiento

En 2016 fue electo al Salón de la Fama del Deporte Yucateco