Franmil Reyes, de los Indios, ofrece disculpas a todos

Arrepentido por no pensar

El jardinero de los Indios de Cleveland Franmil Reyes se disculpó por ponerse a sí mismo y a sus compañeros en riesgo al no utilizar mascarilla o practicar el distanciamiento social en una fiesta en el fin de semana.

El equipo mantuvo a Reyes alejado de los campos de entrenamiento luego de que fuera visto en las redes sociales en una fiesta de la Independencia el 4 de julio.

Reyes, de 25 años, tuvo que ser sometido a una nueva prueba de coronavirus y autorizado por el personal médico de los Indios antes de volver a las prácticas.

“Realmente me disculpo, porque no me estaba protegiendo a mí mismo y a mis compañeros de equipo”, dijo Reyes en una videollamada desde Progressive Field. “Aprendí de eso y no volverá a suceder. Realmente no quiero dejar de practicar. Realmente me disculpo y juro que no volverá a suceder”.

Será su primera temporada con los Indios.