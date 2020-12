Gran lección: ''no todos pueden ser beisbolistas''

Ayer en la madrugada me compartieron un mensaje anunciando el deceso de don Enrique Sologuren Peña.

De inmediato me vinieron a la mente recuerdos de aquellos años, para mí dorados, porque fue donde creo más aprendí en la vida de joven: la Liga Yucatán.

Don Enrique fue presidente de la Liga (períodos 1985 y 1988), y antes, socio, pero mucho más antes, padre de familia. De esos señores que, de forma desinteresada, pueden tomar una decisión en pesos y luego, si hay donde, se recupera. Sus hijos eran jugadores de 11-12 años, Aquiles, y 13-14, Ulises, los “cheles” o los “hueros”. Hijos de su matrimonio con doña Blanquita Pérez.

Mis lecciones en ese entonces, teniendo 14 a 15 años, fueron tomadas entre una legión valiosísima de veteranos, con don Venancio Castillo Silva, Luis Gutiérrez Chacón, Jorge Padilla, Juan Méndez, y claro, Humberto Caballero García y José Batún Garma, los primeros socios, los fundadores de la gran unidad deportiva que hoy es. Detrás, venían don Manuel Cervera Bolio, Sologuren Peña, el maestro Rudy Amaro Benítez, y alguno más que no alcanzo a recordar. Las andanzas eran en el American Rambler de don Luis, achocados, o en la cama de la camioneta Ford blanca del señor Sologuren.

Don Enrique era empresario. La Unión de Ladrilleros y Materama, en sus inicios, eran negocios de la familia. Rápido en tomar decisiones, práctico, duro a veces por su forma de decir las cosas. Una vez me dijo: “Aquí puedes aprender muchas cosas, a ganar unos pesos y costear tus estudios si no tiene para pagarlos. No todos pueden ser beisbolistas”.

Yo venía cada fin de semana a la Liga desde Tixkokob. Sabía que entre sábado y domingo ganaría unos pesos anotando dos y hasta tres partidos, y aprendería a algo, especialmente a ver familias unidas en torno a un campo de béisbol, o unidas en sí, algo que en los pueblos no lográbamos tan fácilmente, y a escuchar lo que decían mis veteranos amigos, de los que muchos aún viven a Dios gracias. Don Enrique y su camioneta a veces pasaba por el periférico y era aventón seguro, con los jóvenes Gilberto Catzín y otros, o por la avenida del Cohete, en la Alemán. Y siempre preguntaba cuando llegábamos: “¿Ya comieron?”

Tenía mucha razón: no todos pudieron ser beisbolistas, pero sí muchos, gracias a la Liga Yucatán, como él dijo, alcanzamos otras metas en la vida. Yo, aquí escribiéndoles desde el Diario. Otros… hay desde doctores, ingenieros, que ganando algunos pesos ayudamos a nuestros padres a costear la escuela. Somos una larga lista los que usamos la Liga para crecer personalmente.

Me escribió temprano el doctor Felipe Domínguez Baqueiro la noticia con un mensaje posterior: “Aprendí mucho de él en la Liga”. Y el maestro Rudy Amaro: “Fue un socio que, con su trabajo y seriedad, ayudó a crear lo que hoy es la Liga Yucatán”. Todos ponen su granito de arena por una causa, muchas veces sin saber a quién ni por qué lo hacen. Pero los guía su sentido de responsabilidad moral y social.

Y ese será el recuerdo que creo muchos tendrán, más allá del béisbol como juego.