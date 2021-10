Houston hace a un lado acusaciones

El mexicano José Urquidy no abrirá el juego de hoy

Los Astros de Houston se encontraron en un territorio conocido ayer, haciendo a un lado los comentarios realizados por el relevista de los Medias Blancas de Chicago Ryan Tepera, después de que insinuó que habían robado las señales al ganar los dos primeros juegos de la serie divisional de la Liga Americana que se disputaron en su estadio.

“Él puede decir lo que quiera”, comentó el mánager de los Astros Dusty Baker. “Nunca había escuchado su nombre antes de que jugáramos contra los Medias Blancas. No me molesta. La mayor parte de mi vida, han estado diciendo cosas sobre mí. Que hablen”.

Baker señaló que los Astros tenían estadísticas ofensivas similares en casa y de visita, y luego ofreció algunos consejos al tiempo que mencionó que había escuchado al rockero Eric Clapton esa mañana.

“Tenía una canción ‘Before You Accuse Me (Take a Look at Yourself)’ — Antes de que me acuses (Mírate a ti mismo)”, dijo. “Eso es todo lo que tengo que decir”, señaló el piloto.

Los Astros fueron sancionados por las Grandes Ligas tras verificar que el equipo utilizó aparatos electrónicos para robar las señales de los rivales durante la campaña de 2017 en la que se consagraron campeones de la Serie Mundial y también en la campaña de 2018. Sigue siendo un tema delicado, y Tepera volvió a poner los reflectores sobre él con sus comentarios después de que los Medias Blancas ganaron el tercer juego el domingo para evitar una barrida.

Houston aplastó 15-5 a los Medias Blancas para ganar los dos primeros juegos en casa. Chicago evitó una barrida con una victoria por 12-6 el domingo.

Los Astros lideran 2-1 la serie al mejor de cinco partidos. El cuarto juego fue pospuesto debido al pronóstico de lluvia. Los equipos se enfrentarán hoy.

Carlos Rodón será el pitcher abridor para Chicago, con el abridor del primer encuentro Lance Lynn disponible en el bullpén. El mánager Tony La Russa dijo que Lynn o Lucas Giolito abrirían un posible quinto juego mañana en Houston dependiendo de cómo salgan las cosas para hoy.

Los Astros anunciaron que Lance McCullers Jr. subirá a la lomita para el cuarto juego. Se tenía previsto que el mexicano José Urquidy lanzara ayer.

Pero el foco de atención estuvo en los comentarios de Tepera. Y el tercera base de Houston Alex Bregman prefirió ignorarles.

“Todo está bien”, dijo. “Estamos concentrados en ganar. Eso es todo”.—AP