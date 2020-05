Jesús Sommers, el hombre récord de la LMB

Jesús Sommers, una vida dura le hizo llegar a 3,004 hits en la pelota mexicana; el carácter, un sello personal

El domingo 17 pasado se cumplieron 24 años de que el béisbol nacional vio realizarse una de las gestas más grandes de su historia: Jesús Sommers se convirtió en el primer jugador de la Liga Mexicana en alcanzar los 3 mil hits de por vida.

Con seguridad nos iremos de esta vida y no veremos a otro jugador llegar a esa cifra a la que solo el “Guapetón” ha llegado. Los tiempos son distintos, los calendarios son más reducidos y, también, los peloteros juegan más conservadores que antes. Los todoterreno de los grandes años son cosa del pasado con las superestrellas de estas épocas.

Vamos a la efeméride con la que abrimos esta historia de una leyenda de la pelota mexicana: el viernes 16 de mayo de 2006, Sommers le conectó un par de imparables a Elmer Dessens, para llegar a 3 mil en una carrera de 27 años en total y que en ese año llegó a su fin como pelotero activo con 3,004 batazos a terreno de nadie.

Considero a Sommers en una lista especial de los peloteros más productivos y durables de la historia.

Las 300 victorias del “Tres Patines” Ramón Arano, quien además lanzó en seis décadas distintas, es otra de las grandes leyendas de nuestra pelota.

Y si bien es cierto que hubo en la época de Sommers y Arano estrellas de la talla del “Supermán de Chihuahua” Héctor Espino, con varios récords implantados, algunos ya superados, Sommers, entre los bateadores, fue un ejemplo de durabilidad deportiva y genio en personalidad. No conflictivo, o no le conocimos esa faceta, sino duro y cerrado, quizá hasta con deseos de ser fastidioso o irreverente, al menos lo pudimos palpar en es histórico 1996 y en la reciente temporada cuando vino al mando de los Piratas de Campeche.

Con 70 años a cuestas, hablando muy pausado y caminando cada vez más lento, se traía en un puño a unos bucaneros que no andaban muy bien. Hablar con él fue tan cortante como en 1996.

Debutante en 1970 con los Leones de Yucatán, Jesús Sommers López (11 de noviembre de 1949, Guaymas, Sonora), no comenzó su despunte sino hasta la cuarta campaña que vivió con las fieras, cuando conectó 130 imparables en 130 partidos.

No fue un bateador que sea dominante. Fue, empero, sumamente consistente. Ni jonronero siquiera: sus extrabases, 793 en total, se reparten entre 488 dobles, 64 triples y 261 jonrones. Tampoco se trató de una persona que hiciera huesos viejos en los clubes, toda vez que en verano jugó con 13 franelas distintas en sus 27 campañas. Tan es así, que solo en ocho de todas esas temporadas bateó arriba de .300 y la mejor fue cuando jugaba para los Bravos de León en 1986, al compilar ese año .356, con 160 hits (su cifra más alta).

En la campaña de 1996 recibí la encomienda de entrevistarle en el Parque Kukulcán en la visita de los Petroleros de Poza Rica. Antes de iniciar el calendario había mencionado que sería el último año como pelotero, pero todo mundo le seguía porque estaba muy cerca de la cifra mágica de los 3 mil incogibles. Así que, de esas poquísimas veces que me encomendadan ir al béisbol en esa etapa, era para sacarle a Sommers algo relativo a ese momento anecdótico.

No se rehusó tanto a hablar. Dijo algo que se me hizo entendible en béisbol y cualquier faceta de la vida: “Es que me preguntan lo mismo siempre”.

Recuerdo bien la entrevista porque esa primera observación me ha servido desde ese entonces: tratar de hacer algo distinto a lo que los demás hacen.

Y Sommers también mostró no querer hacer lo mismo que todos. Una de las indicaciones que teníamos era sacarle alguna foto distinta. Por ejemplo, retrarle junto a la cifra de 3,000 formando los números con pelotas o pintando con cal, o él señalando algún punto en que señalábamos la cifra. Nada que fuera nuevo: lo habíamos visto con destacados peloteros en Grandes Ligas que participaron gustosos cuando se acercaban a una cifra importante.

“¡Queeee! Esas son... No crean que yo voy a hacer eso. Son payasadas”, nos dijo al que escribe y a Fernando Acosta, el encargado de las fotografías. Le dijimos que otros jugadores lo habían hecho incluso en Grandes Ligas, a lo que espetó: “No voy a hacer esas cosas que ellos hacen”.

Larga trayectoria

Tratamos de borrar rápido ese desaguisado, que presenciaron incrédulos varios de sus peloteros (era el mánager-jugador), y platicamos dos o tres cosas abiertas.

Una, fue la durabilidad suya como pelotero. Le dio crédito al trabajo de la pretemporada y a que siempre fue disciplina y disciplina, aunque hay quienes con conocimiento de causa dicen que no era tanto así. Otra, que era muy meticuloso en todo lo que era béisbol. Destacó que trataba de conocer a sus rivales en el campo de la misma forma en que debía aprender todo de sus compañeros para poder conocer el entorno.

“Si he durado es por algo”, espetó.

Dijo que nunca pensó en alcanzar esa cifra y que los récords se hicieron para romperse. Él rompió uno de Espino que parecía sagrado: el de más hits de por vida. Fue el 17 de junio de 1993.

Jugando para los Charros de Jalisco, conectó dos neutrales para rebasar a Espino, quien cerró su ilustre carrera con 2,752.

Ahora es la suya la que parece inalcanzable. Mientras, él sigue en el béisbol.

A paso de cámara lenta, con siete décadas encima, en 2019 le vimos ir al montículo a cambiar pitcher todas las veces que fuera necesario con los Piratas (y fueron muchas en la serie). El tiempo parecía no importarle al “Guape”. Nunca, en realidad, pareció importante lo que los demás hicieran, pensaran o planearan. Tratamos una entrevista previa y dijo: “Mañana les atiendo”...

Pero era la última noche de los Piratas aquí. El genio personal de Sommers es tan durable como su carrera en los diamantes. Pero tiene una razón de ser: una difícil infancia vivida en Guaymas hizo que su conducta fuera así, actuando a la defensiva, y ese carácter también que su trato con la prensa fuera dura, como él mismo admitió en una charla que tuvo hace un tiempo.

Jesús Sommers fue duro fuera del terreno siempre. Y duro dentro del diamante, porque así le enseñó la propia vida.— Gaspar Silveira malaver