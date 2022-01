Jon Lester anuncia su despedida

El zurdo se retira con más de 200 victorias

El tres veces campeón de la Serie Mundial y ganador de 200 juegos Jon Lester se retira después de una carrera de 16 años en Grandes Ligas.

Lester, de 38 años, le dijo a ESPN que su cuerpo ya no está preparado para los rigores de una temporada de Grandes Ligas. Hizo 30 o más aperturas 12 veces durante su carrera y 28 durante su última temporada dividida entre los Nacionales de Washington y los Cardenales de San Luis.

Su hoja de vida incluye cinco apariciones en el Juego de Estrellas y una efectividad de postemporada de 2.51.

“Las cosas han seguido su curso”, dijo Lester. “Cada vez es más difícil para mí físicamente. Las pequeñas cosas que surgieron a lo largo del año se convirtieron en cosas más grandes que dificultan tu rendimiento. Me gustaría pensar que soy un autoevaluador medianamente decente. No quiero que nadie más me diga que ya no puedo hacer esto. Quiero poder entregar mi camiseta y decir: ‘Gracias, ha sido divertido’. Ese es probablemente el mayor factor decisivo”.

Lester deja un legado de éxito en la postemporada. Ganó dos títulos de Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston en 2007 y 2013 y un tercer anillo con los Cachorros de Chicago en 2016, ayudando a romper una sequía de títulos de 108 años. Apariciones adicionales en los playoffs en 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 y 2018 lo convirtieron en una figura fija de octubre.

Esos recuerdos brillarán más para Lester.

Lester es uno de los únicos nueve zurdos modernos con 200 victorias, un porcentaje de victorias de .600 y una efectividad de por vida inferior a 4.00. Seis de los otros ocho están en el Salón de la Fama, mientras que uno, CC Sabathia, aún no es elegible.

Fuera del campo, Lester era conocido como el compañero que unió el camerino.

“Si estás formando un jugador de béisbol, en cuanto a cómo tratan a otras personas, cuáles son sus objetivos, cómo quieres que compitan y actúen dentro y fuera del campo, él es el modelo”, dijo el mánager de los Cachorros, David Ross, quien fue el receptor personal de Lester durante los dos primeros años del lanzador en Chicago.

Lester firmó un contrato en la agencia libre por 155 millones con los Cachorros en 2015. La decisión de firmar con un equipo en el último lugar no fue fácil.

“Él se arriesgó con nosotros cuando preparó el escenario para todo lo que vino”, dijo el entonces gerente general Jed Hoyer. “Claramente, solo venía aquí por una razón, y todos lo sabían”.

Lester dijo que firmar con los Cachorros es “la decisión más importante que hemos tomado en mi carrera profesional”, aunque tuvo problemas en sus primeras semanas en Chicago, con una efectividad de 6.23 en abril de 2015.

“En este momento, se espera que seas el hombre que traiga la Serie Mundial”, dijo. “Sentí eso a principios de 2015. Estaba tratando de ganar la Serie Mundial en el primer mes de la temporada. Rossy (David Ross) me hizo a un lado y básicamente me dijo que fuera yo mismo.

Dijo que extrañará muchos aspectos del juego, pero sabe que cumplió con un compromiso que se hizo a sí mismo.

“Nunca quise que los fanáticos dejaran un juego y preguntaran: ‘¿Dio su máximo esfuerzo ahí?’”, dijo Lester. “Creo que siempre lo di”.