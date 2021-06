Joya de Liz en el primero: Lanza toda la ruta en triunfo de los Leones: 7-1

Los Leones de Yucatán reaccionaron tiempo para cerrar con una actuación redonda que tanto necesitaban. Con sólida labor de un Radhamés Liz que fue de menos a más, y una reacción ofensiva que tapó el mal inicio, los melenudos derrotaron 7-1 a los Guerreros de Oaxaca, en el primer partido de una doble cartelera en el Estadio “Eduardo Vasconcelos”.

Nada bien les había ido a los selváticos en eso de batear y producir carreras. No así en el pitcheo, pues los lanzadores han tenido salidas de calidad que se han quedado sin el crédito respectivo.... y merecido. Un partido que vio reaparecer en el line up a Sebastián Valle. El estelar receptor, no obstante, figuró como bateador designado ante la ausencia de Luis Felipe Juárez. Humberto Sosa fungió como receptor por séptimo partido al hilo.

Luego de perder la serie ante El Águila de Veracruz en casa por falta de bateo, los Leones llegaron a la Verde Antequera con la misma carencia. Con las nueve entradas que se fueron en blanco el domingo último y cuatro más ayer, pues ya de verdad resultaba preocupante, o alarmante, el que no haya bateo. Hasta que llegó la quinta entrada ayer. Y allí tuvieron cuatro batazos de hit con corredores en posición de anotar. Todos sencillos, de Alex Liddi, Yadir Drake, Valle y Sosa.

En la sexta, nuevamente Liddi respondió con imparable remolcador de dos más para aumentar la ventaja y dar un respiro a su lanzador. Liz se vio entre apuros en el acto inicial al tolerar la solitaria carrera de los belicosos y fue en parte por un wildpitch. Pero de allí en adelante solo admitió dos inarapables más, cerrando con labor de tres hits, tres bases y nueve chocolates. El dominicano es el primer abridor selvático que cubre la distancia y sus compañeros ganaron un partido urgente. Lo comentamos en la previa: necesitaban estabilidad. De los 12 hits de las fieras, José Juan Aguilar, Liddi, Drake y Walter Ibarra conectaron de a dos, y Liddi tuvo tres impulsadas. En colectivo, de 10-5 con corredores en posición de anotar, mientras que Liz apretó cuando fue necesario y tuvo de 5-0 a los Guerreros de Oaxaca en ese aspecto.—Gaspar Silveira