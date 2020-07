Kris Bryant no se siente a salvo con medidas de MLB

Protocolo inseguro

Según por información recabada de ESPN la estrella de los Chicago Cubs, Kris Bryant, tiene problemas con los protocolos de prueba de coronavirus de MLB, diciendo que su equipo hace pruebas con poca frecuencia.

“No quiero ser insensible con las personas que no han podido hacerse las pruebas, pero a medida que el país tenga acceso a más de ellas, es apropiado hablar sobre nuestra situación aquí”, dijo Bryant desde Wrigley Field. “Lo que acordamos fue ser examinados cada dos días, pero no es así, si queremos que esto tenga éxito, tenemos que resolver esto. Quería jugar este año porque pensé que sería seguro. Pero, realmente no siento eso”.

Bryant tuvo un bebé durante el receso y está preocupado por llevar el virus a casa, decidió jugar, pensando que los protocolos lo mantendrían a salvo, si se siguen. Señaló que los días más difíciles están por venir una vez que inicien los viajes.

“No está garantizado que vamos a jugar y terminar la temporada”, dijo Bryant. “Todos lo saben. Tenemos que hacer más y hacer lo que acordamos”, finalizó.