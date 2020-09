Legado del ''Toro''

Un fenómeno extraordinario, afirma Jaime Jarrín, en un análisis de MLB

Cualquier debate sobre el mejor lanzador mexicano en la historia de las Grandes Ligas empieza de forma totalmente obligada con Fernando Valenzuela.

Los números del zurdo hablan por sí mismos: Valenzuela es el líder entre los lanzadores de su país, y por bastante, en victorias, ponches, entradas lanzadas, juegos completos, blanqueadas y WAR de los lanzadores (versión Baseball-Reference). Es el único mexicano en ganar alguno de los principales galardones otorgados por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), siendo Novato del Año y llevándose el Premio Cy Young en la Liga Nacional en 1981, el año de la “Fernandomanía”.

MLB realizó un análisis con los mejores serpentineros mexicanos. Valenzuela marcha arriba. Hoy presentamos la visión sobre “El Toro” Valenzuela y su legado en la Gran Carpa.

Después de llegar a los Dodgers desde Leones de Yucatán, por recomendación del legendario scout de Los Ángeles, el cubano Mike Brito, Valenzuela maravilló al mundo del béisbol en 1981, cuando ganó sus primeras ocho decisiones como novato, con cinco blanqueadas. Una de sus principales armas era un “tirabuzón” (screwball), pitcheo que le enseñó Bobby Castillo mientras estaba en Ligas Menores.

Valenzuela terminó esa primera campaña, acortada por una huelga, con récord de 13-7 en 25 aperturas. Fue líder de ponches con 180 y blanqueadas con ocho. Su impacto aquel año fue más allá de los números, ya que el sonorense fue el gran favorito de la fanaticada de los Dodgers que atrajo a los aficionados molestos por la huelga de peloteros.

“Creo que no hay ningún pelotero que yo recuerde que haya energetizado tanto como Fernando a la comunidad, y no sólo la comunidad latina”, dijo el ecuatoriano Jaime Jarrín, locutor miembro del Salón de la Fama y quien como narrador de radio de los Dodgers en español, estuvo en medio de la “Fernandomanía”, incluso como intérprete de Fernando. “Fue un fenómeno extraordinario que se extendió a todo el país. Al principio fue únicamente aquí en Los Ángeles. Fernando extendió un avivamiento del interés en el béisbol no solamente en el sur de California, sino en toda la nación”.

Aquel octubre, los Dodgers derrotaron a los Astros en la Serie Divisional, a los Expos de Montreal en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y a los Yanquis en la Serie Mundial para coronarse campeones. Valenzuela brindó tres actuaciones claves en ese período.

En el Juego 4 de la Serie Divisional, con los Dodgers al borde de la eliminación, Valenzuela tiró un juego completo de una carrera para derrotar a Houston. En el decisivo Juego 5 de la Serie de Campeonato, el zurdo permitió una sola anotación en ocho entradas y dos tercios, preparándole el escenario a Rick Monday, quien daría jonrón en el noveno inning para enviar a Los Ángeles a la Serie Mundial.

En el Clásico de Otoño, Valenzuela inició el Juego 3 en Los Ángeles con los Dodgers abajo 0-2 en la serie. Luego de tres capítulos tambaleantes en los que permitió cuatro carreras, el zurdo dejó en cero a Nueva York el resto del camino, rumbo a un juego completo. Los Dodgers no perderían más, ganando la serie en seis partidos.

“Nunca se puso nervioso”, dijo Brito. “Jamás lo vi nervioso. Eso fue lo que más me impresionó. Me dije: ‘Ese muchacho tiene hielo en la sangre’”.

En una carrera de 17 años con los Dodgers y otros cinco clubes, Valenzuela tuvo récord de 173-153 con efectividad de 3.54 en 453 juegos (424 aperturas). Fue convocado a seis Juegos de Estrellas en forma consecutiva de 1981 a 1986. Es el único lanzador mexicano con más de 2,000 ponches (2,074) en las Mayores y sus 113 juegos completos son por mucho la mayor cantidad entre sus compatriotas, además de su WAR de 37.36.

“Fue un gran honor representar a mi país”, dijo Valenzuela recientemente sobre su legado en el diamante y fuera de él. “Si en algo eso ayudó a que hubiera más gente, más pitchers, jugadores mexicanos, yo contento”.— MLB Continuará