Luis Carlos Rivera: enorme reto dirigir a los Leones

Asumir el compromiso de dirigir a los Leones fue un reto desde el primer contacto con Yucatán.

El chihuahuense, Luis Carlos Rivera, se puso el jersey naranja con el logo de campeones de la Serie del Rey y luego, ante preguntas de diversas índoles, aceptó que es un reto muy grande dirigir a los melenudos en todos los sentidos.

Aspectos de la presentación de Luis Carlos Rivera, quien llega para dirigir a los Leones de Yucatán, hoy, martes 19 de febrero de 2019.- (Foto: Ramón Celis Perera)

“Es un honor que me hayan considerado. Y aquí estoy dispuesto a este reto. No le temo, al contrario me siento decidido a afrontarlo”, dijo Rivera, un exlanzador de Grandes Ligas que tendrá en los Leones a apenas su segundo club como piloto.

Le acompañaron en la presentación Erick Arellano Hernández, propietario del club; David Cárdenas Cortes, director deportivo, así como Carlos Sáenz Castillo, director del IDEY, y Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Deportes del Ayuntamiento, ante una sala repleta de periodistas en Mi Viejo Molino Sport, en Kukulcán.

Por la tarde, a las 5, con la presencia de varios peloteros titulares de las fieras, se abrirá un mini camp en el Parque Kukulcán.- (Por Gaspar Silveira).