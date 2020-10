Morgan y la regla

Los héroes de mi memoria

Por Gaspar Silveira Malaver

Crecí amando a los Yanquis (amor eterno porque hasta ahora los adoro), pero pude, gracias al Diario, leer lo que muchos héroes de la época hacían. Y a varios conocidos les escuché decir: “El Querido Cinci”. Se referían a los Rojos de Cincinnati que brillaron en 1975-76 ganando la Serie Mundial con Johnny Bench, el ídolo de mi papá, que fue apodado como Celestino Bench; Pete Rose, Tany Pérez y Joe Morgan, raro por ser un pelotero pequeño junto a los gigantescos compañeros. Y siempre tuve en mente a la “Máquina Roja”.

En el Diario pude ver algo que fue un tesoro, de esos que nada del dinero compran (como dijo el abogado “Bolicho” Bolio en su apartado de los Yanquis ayer): libros, revistas y periódicos, y el maravilloso archivo de la que es mi casa desde 1989. Y Bench, Rose, Pérez y Morgan estaban en portadas de libros por su hazaña en los Clásicos de Otoño ganados.

Uno siempre se imagina a los grandes personajes, mirarlos de cerca, estar donde ellos están. A fines de marzo de 1999, MLB aceptó mi acreditación para cubrir el primer “Oppening Day” fuera de Estados Unidos y Canadá, siendo Monterrey la ciudad afortunada. Allá pude conocer a uno de los peloteros que más había llamado la atención, fuera de los Yanquis. Muchas estrellas, muchos famosos del momento, y algunas leyendas. Joe Morgan, por ejemplo.

Desayuno con los big leaguers, con Vinny Castilla y Dante Bichette, de los Rockies, en la mesa de enfrente, la principal, rodeado por decenas de invitados y periodistas más famosos.En la tarde, desde temprano llegamos al Estadio Monterrey para entrar pronto. Iba con Francis Marín Lemus, hoy cronista de radio de los Tigres de Quintana Roo. Y una advertencia antes de ingresar al inmueble: “Revisen las reglas que aparecen en las acreditaciones”. Uno de los puntos más importantes es “respeto” a las reglas. Una era por demás contundente: “Prohibido a los acreditados tomarse fotos con los peloteros”. El que lo hiciera y era visto, le retiraban su acreditación y lo sacaban del estadio.

Todos buscaban a Vinny y a los peloteros. Yo quería una foto con alguien especial a quien divisé a lo lejos: Joe Morgan. El gran segunda base de los Rojos, de aquel “Querido Cinci”, estaba como analista invitado de ESPN en la cobertura. Y, pues, dije, a Vinny algún día podré volver a verle, a Morgan no, lo dudo mucho.

Pero, oh… ¡Las reglas! Morgan llegó al campo primero vestido de bermuda verde y playera sport blanca y tenis, como se anda Pedro por su casa, sencillo. Allí, junto a la jaula de bateo, se andaba saludando con las estrellas de los Rockies en la práctica, no parecía una leyenda, un Salón de la Fama. Yo me quedé mirando. Y cuando se retiraba pude saludarle. No hablaba español, ni yo inglés, así que fue sólo el apretón de manos entre decenas de personas, y saludó a todos, educado. Al rato ya iba de saco y corbata, y era menos probable la foto con él. ¡Cuánto hubiera dado por una foto! Un reportero veracruzano acreditado fue más osado y pidió le tomaran una con Bruce Bochy, el piloto de los Padres, y los encargados de seguridad en el terreno lo retiraron. Si yo lo hacía, no iba a cumplir mi misión de ver un juego de Grandes Ligas. Un reportero de “El Norte” le dio un mensaje mío a Morgan: que saludara a Bench y a Rose si los viera. Al menos eso.

El recuerdo me lo quedo por siempre. Ayer que me enteré de su fallecimiento, al avisarme mi hijo Gerardo, hice algunos comentarios de ese 4 de abril de 1999. Regina, mi hija, dijo: “Cuando papá habla de las personas que se murieron y las conoció o sabe de ellas, da la impresión de que ha vivido otra vida”.

Es algo especial, sin duda, todo lo vivido. Me gustaría conocer a más de los héroes que han hecho de esta trayectoria una amalgama de realidades, en medio de las fantasías del niño que quiso ser lo que es hoy.