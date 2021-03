Rica herencia beisbolera en Yucatán

Apellidos y partidos de ensueño en Itzimná y El Fénix

Por Arturo Millet Molina (*)

Arreglando y haciendo limpieza en mi biblioteca, ahora que en la pandemia nos da más tiempo de vida hogareña, me encontré con varios libros del deporte de mis amores, el béisbol. En los referentes a su historia en Yucatán aparecen mis dos apellidos, Millet y Molina, y me pareció interesante compartirlo con ustedes, amables lectores del Diario.

El primero, Millet. José Millet Heredia, hermano de mi abuelo, a finales del siglo XIX forma parte de la alineación del Club “Libertad” del barrio de San Juan. En 1904 es mencionado como uno de los propietarios de tiendas que se dedicaban a la venta de artículos deportivos. Su ubicación, en la calle 62, muy cerca de la Plaza de la Independencia. Vuelve a ser mencionado haciendo un viaje a La Habana para contratar peloteros profesionales para reforzar a las novenas Fénix y Águilas, que formarían parte del campeonato que daría inicio el 15 de enero de 1905.

Igual, Arturo Millet Heredia, mi abuelo, apodado el “Kuroki” Millet, quien se distinguía como jardinero y buen bateador, además de su gran espíritu de pelea y disciplina, en los juegos que se celebraban en el campo de El Fénix, donde hoy se encuentran las instalaciones del Seguro Social. Posteriormente, en los terrenos de lo que hoy es Itzimná, se construyó el campo “Pablo González”, que fue inaugurado el 27 de noviembre de 1904. En esa época nace el Club Mérida, formado por los mejores jugadores de las tres novenas fuertes que existían y que eran: Fénix, Pablo González y Águila, con los jugadores siguientes: José Dolores Ponce, Nicolás Albelo, José Cárdenas, Guillermo Avedhoff, Arturo Millet, Amadeo Sudaire, Felino Cárdenas, Celestino Rubio, Adolfo Carrillo y Armando Ponce. Este equipo celebra una serie de tres juegos contra el Águila de Veracruz que vino a Mérida a bordo del vapor “Monterrey”, que atracó en el puerto de Progreso.

La alineación del Club Mérida para el partido era la siguiente: Felino SS, Carrillo CF, Ponce 2B, Calvo RF, Sudaire 3B, Albelo P, Osés 1B, Millet JI, y Rubio C.

El primer juego, que se verificó en el parque de Itzimná y que presentaba un aspecto de fiesta con gran asistencia femenina, triunfa el equipo de casa con marcador de 7-2. Ganó el refuerzo cubano Aurelio Calvo, recetando doce ponches. Millet, jugando el jardín izquierdo, batea de 2-1.

El segundo juego, en el mismo parque, también victoria para el Mérida, ahora 4-3. Un gran relevo de Aurelio Calvo, que cierra con siete ponches seguidos, fue la clave. Millet batea de 3-2. El tercer juego, en el campo de El Fénix, fue victoria para el Águila 9-7. Millet se va en blanco con cuatro turnos.

Como parte de la historia a la que no he podido dar certeza, se cuenta que el abuelo un día se fue a Nueva York con la esperanza de ser aceptado en el campo de entrenamiento de los recordados y muy queridos Maletas de Brooklin. Resultado: no fue tomado en cuenta.

Mi segundo apellido, Molina, se relaciona también en parentesco con un personaje legendario de nuestro medio beisbolístico, Julio Molina Torraz, conocido como “El Diamante Blanco”.

De él se dice que fue un gran pítcher porque poseía todas las cualidades necesarias para ello. Tenía velocidad, curva, control e inteligencia, que se basaba en imprimir todo el peso de su cuerpo en cada pitcheada; todo esto aprendido en su colegio de Estados Unidos donde había estudiado.

Estando de vacaciones en nuestra ciudad, asistió a presencia el entrenamiento del Club Gigantes, de don Pepe Guerra, y le pidió al capitán del equipo, el “Catalán Zaldívar”, que le permitiera lanzar algunas bolas a los bateadores. El resultado: ninguno acertaba a descifrar el enigma de las curvas Molina. Debutó en los terrenos del “Athletic Field” de Mérida el 16 de septiembre de 1910 y su brillante carrera terminó en 1919. Es miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y el diamante de nuestro añorado Parque Carta Clara llevó su nombre.

¡Qué grande es el béisbol y su historia! Mérida, Yucatán, marzo de 2021