Sabathia insiste sobre el caso de Houston

El retirado astro dice que ganaron cetro con trampa

CC Sabathia no quita el dedo del renglón sobre los Astros de Houston.

Antes de que el Covid-19 acaparara la agenda totalmente de Grandes Ligas, el tema candente sin duda era el robo de señales de los Astros durante su campaña de 2017, año en que ganaron la Serie Mundial y el llamado “tour de la vergüenza” al que iban a ser expuestos durante todo éste 2020, ganándose el odio de los demás equipos y las fanaticadas rivales.

El sitio beisbolero “Al bat” publica que, “lo cierto es que éste tema quedó un poco en el olvido, pero el exlanzador de los Yankees de Nueva York, CC Sabathia, no lo ha hecho y no lo ha perdonado tampoco”.

El recién retirado pelotero habló para el podcast “BLEAV in Dodgers”, y aseguró que los Astros eliminaron a los del Bronx en los playoffs de 2017 con base en trampas.

“En 2009 yo sentía que íbamos a ganar la Serie Mundial, así cómo en 2017 tenía la misma sensación, sentía que simplemente éramos el mejor equipo, y no hay nada que me puedas decir que me haga cambiar de opinión de que íbamos a ganar el campeonato, especialmente con el escándalo de la trampa de los Astros. Es difícil aterrizarlo con palabras, pero es duro pensar que así pasó”, indicó el zurdo.

La epidemia del coronavirus mantiene entretenido al mundo del béisbol e hizo que el tema de los Astros quedara hasta cierto punto de un lado.

Al momento no se sabe cuándo podría comenzar la temporada, aunque se espera que tenga que realizarse sin público, al menos durante los primeros encuentros.

3

mil ponches compiló el ya retirado lanzador durante su carrera en las Mayores.