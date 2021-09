Tampa asegura su pase

El equipo podría revalidar el título de la Americana

Kevin Kiermaier se llevó un pelotazo ayer, dos días después de negarse a devolver una tarjeta de anotaciones, pero la aparente represalia no impidió que las Rayas de Tampa Bay aseguraran su boleto a los playoffs.

“Sí, fue intencional”, afirmó Kiermaier acerca del primer lanzamiento que le hizo el relevista Ryan Borucki en el octavo inning del juego que las Rayas ganaron 7-1 a los Azulejos de Toronto. “Me lanzó prácticamente a la espalda. Creo que incluso ajustó la fuerza de su movimiento, para ser sincero. Pero es pasado. No me lastimó en absoluto, así que no me importa. Sigamos adelante, hemos ganado una serie y espero que podamos enfrentar a estos tipos de nuevo, de verdad”.

Cuando se le preguntó por qué quiere jugar de nuevo ante Toronto, Kiermaier respondió: “Me motiva hacerlo, eso es todo lo que necesito decir”.

Los umpires sostuvieron una conversación antes de expulsar a Borucki. Ello provocó que el manager boricua Charlie Montoyo y el coach de pitcheo Pete Walker salieran furiosos de la cueva para protestar.

Walker fue echado también, y varios peloteros ingresaron en el terreno, sin que el altercado pasara a mayores.

Kevin Cash, manager de Tampa Bay, se disculpó el martes ante la organización de los Azulejos y Montoyo aseguró que el asunto “había quedado atrás”.

Montoyo aseguró el miércoles que el pelotazo fue accidental. El manager lamentó haber tenido que usar a otro lanzador en un encuentro que estaba decidido.

Austin Meadows bateó un jonrón de tres carreras durante un ataque de seis anotaciones en el tercer episodio por Tampa, líder de la División Este de la Liga Americana (94-59). Es la tercera vez consecutiva que las Rayas avanzan a los playoffs y la tercera desde 2008.

Tampa Bay es campeón vigente de la Liga Americana. El año pasado, cayó en seis juegos de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles.

Ante la complicada aritmética en la era del wild-card, Cash no estaba al tanto de que los Rays podían asegurar el boleto de playoffs sino hasta unos 45 minutos antes del encuentro.

El intermedista Brandon Lowe se enteró hasta después del encuentro, cuando apareció la noticia en la pizarra electrónica. Kiermaier dijo que tampoco lo sabía sino hasta que sus compañeros comenzaron a vestir unas camisetas con una leyenda especial luego del duelo.

“CONSTRUIDOS PARA OCTUBRE”, decían.

JUAN SOTO se colocó como líder de bateo de la Liga Nacional, al aportar tres hits y el mismo número de remolcadas para que los Nacionales de Washington se impusieran 7-5 sobre los Marlines de Miami.

El dominicano bateó un sencillo, un doble y su 27o. jonrón, con lo cual elevó su promedio a .321, rebasando a su excompañero Trea Turner, de los Dodgers de Los Ángeles, quien comenzó la noche en .318.

Soto gestionó un par de boletos para arribar a 130, e igualó el récord de los Nacionales, impuesto por Bryce Harper en 2018.

ANDREW MCCUTCHEN conectó jonrón de dos carreras para mantener a los Filis de Filadelfia en la competencia por la División Este de la Liga Nacional luego de derrotar 4-3 a los Orioles de Baltimore.

Los Filis ganaron dos de tres contra los Orioles, que suman 104 derrotas, y ahora terminan la estadía en casa de siete juegos con cuatro contra los Piratas de Pittsburgh, que tienen 94 derrotas.

En otros resultados, los Medias Rojas vencieron 12-5 a los Mets, los Mellizos se impusieron 5-4 a los Cachorros y los Cerveceros cayeron 10-2 ante San Luis.—AP