William Berzunza habla de todo lo que ha batallado

Yucateco orgulloso

Una llamada telefónica que iba para un saludo de amigos terminó siendo una sabrosa charla con uno de los personajes más sobresalientes que ha tenido el deporte yucateco en toda su historia,

De inicio, un “estamos… ya es ganancia”, refiriéndonos a la grave crisis de salud que vivimos todos los que habitamos el mundo.

De despedida, 78 minutos de plática, que no tenía intenciones de entrevista, Wílliam Berzunza León me respondió con una frase que me hizo sentir como él: “Mi más grande orgullo es ser yucateco”.

Así se manifiesta un hombre de béisbol. Nacido en una cuna de cordeleros, de hombres humildes que se ganaban la vida trabajando en la factoría. Con habilidades natas para jugar al béisbol, pero que fue de manera circunstancial como llegó a jugar ese deporte al máximo nivel y, cuatro décadas después, asumió su lugar en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, “agradeciendo a Dios por haberme permitido caminar, y dejando huella en mi sendero”, al lado de muchas de las estrellas que ha dado este pasatiempo.

Porque de verdad que debe de ser un privilegio haber jugado con Héctor Espino como rival, y presumir que uno de tus principales mentores, Miguel “Pilo” Gaspar, que Miguelito Suárez “Mr Hit”, estén entre los integrantes de la Novena Ideal de todos los tiempos de la Liga Mexicana.

“Ahhh… si te dijera… Muchos de los peloteros con los que jugué son parte del Salón de la Fama. Muchos más fueron grandes, pero no todos pueden llegar allá”.

Y se puso a recordar nombres. Su amigo de siempre Gonzalo Villalobos, a quien el reportero hubiera gustado conocer (líder de triples de la LMB), Pancho García, “Becerril” Fernández, Héctor Espino, “Cañitas” Moreno, “Natas” García, Rudy Sandoval, “Zacatatillo” Guerrero, Ramón Arano, Aurelio Rodríguez, el gran Beto Ávila. Y la lista nos sería interminable.

No hay otros yucatecos que puedan presumir de estar en tres equipos campeones de la Liga Mexicana. Él lo hizo estando con los Leones de 1957, los Diablos Rojos de 1964 y los Broncos de Reynosa de 1969. No lo presume. Pero lo recuerda y disfruta. Especialmente porque, afirma, “hace días me hicieron una larga entrevista desde el Salón de la Fama. O sea, eso quiere decir que dejaste un legado, que fuiste alguien y les importas. Uno puede estar contento con eso”.

Lo de ser beisbolista profesional le vino, así lo ve él, “como circunstancia”. Cuenta que, a eso de los 15 o 16 años, ya jugaba buen béisbol, pero no era de meterse a los campos a ver jugar a otros. Atendía sus partidos y ya.

Cuando los Leones se estrenaron en la Liga Mexicana él iba creciendo. Bateador zurdo de buen contacto, estaba bajo los radares de la gente de “Barriguila” Rodríguez, el primer piloto de los melenudos. Y así se fueron dando las cosas. Él, mientras, jugaba para los cordeleros.

Don Beto Abimerhi, uno de los socios de los Leones y persona clave, entusiasta, le invitó a unirse a las fieras. Pero tuvo su duda. Lo pensó mucho. “En ese entonces yo ayudaba en el gasto de la casa, trabajaba en la cordelería con mi papá. No era fácil decir ‘vamos’. Pero me convencieron y fui. Por eso digo que la familia en todo momento es importante. Mira que me apoyaron cuando llegó el momento de decidirme por jugar. Durante toda mi carrera, mi familia, mi esposa, mis hijos, aguantaron viajes largos, tiempos difíciles. Siempre triunfas si tienes a tu familia contigo. Ahora, como está la cosa, le doy gracias a Dios de que estén mis hijos y me cuiden. Están conmigo. He vivido momentos muy difíciles, casi ‘me voy’ la otra vez. Hoy con esta pandemia estamos en riesgo, más en personas como yo con edad avanzada y enfermedades”.

Y pues el intento de don Beto Abimerhi, el otro socio de los Leones, don Álvaro Ponce Vidiela y Pedro Castro, importante directivo de ese entonces, hicieron que el novato Berzunza debutara. En una época de viajes larguísimos, de giras de dos semanas, Berzunza era el novato en 1957, en una temporada llena de estrellas en el róster de las fieras.

Su primer hit tiene mucha historia: sin recordar fecha, en un partido ante los Sultanes, “Barriguilla” lo llamó de manera sorpresiva para tomar su primer turno. “Estábamos jugando ante los Sultanes. Fue en el Carta Clara. Estaba sentado con Joe Nakamura viendo el partido, allí, de lejitos. Y bateaba Zacarías Auais, que era un recio bateador, un gran jugador. Pero tocando la bola no era tan bueno, y falló en los primeros dos intentos. Vi que el mánager señaló al dogaut y todos buscando a quién llamaba. ‘A ti, al chamaco’. Asustado, me paré… Buscaba un bate… Me dieron un 34, bueno para darle. Luego de dos bolas y dos straics, saqué un batazo sobre el pítcher y se fue al jardín central. Quiero decir, así lo pensamos, que el mánager más que premiarme en hacerme debutar, castigó a Zacarías, pero en realidad parecía un castigo al bateador novato por meterlo con dos straics sin bola”.

Y el último imparable también tiene su anécdota: “Fue en 1975, estaba con Tabasco. Fue un rodado entre tercera y short que atrapó en gran forma Géner Rivero, pero no iba a sacar en primera y no tiró. Si vieras que bonito lance hizo Géner. Después de allí decidí retirarme. Era muy difícil seguir una carrera tan dura, cuando las facultades no son las mismas y compites con jóvenes que vienen empujando. Los Leones regresaron a la Mexicana y me invitaron. En 1979 tuve dos turnos de emergente, pero ya era otra cosa”.

Las circunstancias

Don William insiste en eso de haber sido “beisbolista por circunstancias”.

Cuenta que, luego del campeonato de 1957, los Leones no lo llamaron para repetir al año siguiente. Un tanto desilusionado por ese caso, siguió en el béisbol jugando en la Liga Tabasqueña, en Paraíso, junto con “Indio” Peraza. Entonces les llamaron de Mérida para que se unieran a la Liga Peninsular, naciente entonces, y luego de pensarlo asistieron. Pero estando con los Pericos de Mérida, que eran de la Cervecería Yucateca, de don Álvaro Ponce y Beto Abimerhi. “Se había lesionado el primera base y les urgía uno. Me dijeron que estaban listos los boletos para irme cuando lo decidiera. Pero estaba en duda: mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo y no me animaba. Iba a ganar el doble de dinero… Mi papá me dijo que fuera, mi suegra igual. ‘Nosotros cuidamos aquí. Tú anda y juega’. Llegué y casi bajándome del camión me avisan que esa noche iba a jugar, que me alistara”.

Pues ya entiende uno eso del “pelotero circunstancial”. La primera vez tenía dudas, la segunda, también. La tercera y el resto no.

Cinco buenos años con el Águila de Veracruz le hicieron dar un gigantesco paso que le dio su siguiente parada en el equipo grande de México: los Diablos Rojos. Y fue en el infierno donde vivió sus mejores dos años a la ofensiva. “Estoy seguro que si hubiera jugado tres años más con los Diablos, llegaba a los 2 mil hits o me acercaba. De una temporada a otra (1965 a 1966) bajé cien puntos de porcentaje”.

No fueron cien exactamente, pero sí un bajón de .352 a .275. “Pero en cambio, ir a Reynosa me permitió vivir mis mejores años, tanto que hasta ahora nos recuerdan. Para la ciudad el campeonato de 1969 es épico. El año pasado fui. Y pude ver que la gente nos quiere. Eso, muchacho, no se compara con nada. Creo que cuando uno vive remembranzas así, te quedas con la satisfacción de que hiciste bien las cosas”.

William Berzunza jugó 18 años en la LMB con siete equipos. Su porcentaje de por vida de .299 está entre los mejores de su época, más si se considera que jugó en plazas duras como Yucatán, Veracruz y Reynosa. Acumuló 1,566 hits, tres campeonatos, un Guante de Oro en primera, y dejó su legado siendo un jugador constante.

Y también querido y respetado. “Me tocó jugar con muchos peloteros que, por ser estrellas, eran duros con los medios. No daban entrevistas, o las aceptaban molestos. Nosotros nos debemos a los aficionados. Si quieres ser mánager o couch debes de ser empático, ponerte del lado del jugador, entenderlo. Ellos juegan para ti, no tu para ellos. Y a los aficionados nos debemos. Ellos pagan su boleto y van ilusionados para ver a sus ídolos. Eso somos, como sus héroes”.

Su legado en el terreno le hacía abrigar esperanzas de llegar al Salón de la Fama. Esperó sus años y cuando pensó que podría ser electo, no lo fue. Al año siguiente, en 1995, no pensaba. “Casi me da un infarto cuando me avisaron. No sabía qué decir o qué pensar”.

El llamado fue en el Martes de Carnaval de 1995. Allá comprendió que su ciclo de pelotero había tenido un final feliz, deseado por todos, alcanzado por pocos.

“El Inmortal” le decía el “Chino”Kim cuando narraba los juegos de los Leones. Él no considera ser eso. Simplemente piensa que “hice lo que la vida me mandó a hacer. Lo mejor de todo es que puedo contarlo, que mi familia, mis hijos, viven para verlo”.

Felicidad total. En tiempos de pandemia, de crisis, escucharlo enterito, como decimos, fue igual un momento de alegría.

“Que pase esto y nos tomamos un café”, me dijo.

Dios lo quiera y permita.— GASPAR SILVEIRA MALAVER