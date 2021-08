Yucatán, dueño de su propio destino

Definir el line up será clave para el piloto Luis Matos

Podemos celebrar que, por séptima temporada consecutiva, los Leones de Yucatán clasificaron a la postemporada. Es una gran noticia, máxime si consideramos que el equipo vivió en esta campaña 2021 altibajos como pocas veces se habían visto durante ese lapso.

Es allá donde pueden venir las dudas, aunque muchos, por lo que dicen o piensan, no quieren verlas.

Los Leones, que hoy saldrán como ocupantes de la tercera posición en la Zona Sur, han jugado prácticamente toda la temporada con equipos con récord negativo o en mal momento. De los nueve clubes del Sur, el único que ha mantenido regularidad son los Diablos Rojos del México, que comandan el sector con seis juegos de ventaja sobre los sublíderes Olmecas de Tabasco. Y a los pingos los melenudos no los enfrentaron este año. Puede resultar engañoso pensar que, estar en los playoffs, es algo grande, especialmente si se ve a los equipos de la Zona Norte.

Yucatán cerró la campaña en casa ganando sus tres partidos ante los Piratas de Campeche, uno de dos equipos eliminados desde hace rato en el Sur.

Pero olvidemos los altibajos. Los Leones requieren ganar para mantener la tercera plaza, ahora, y luego para afrontar cada serie que venga en los playoffs. Para abrir en casa, que da mucha ventaja (cuatro juegos de locales) se requiere salir bien librados de la visita a Tabasco que arranca hoy.

¿Cómo hará Luis Matos para mantener a flote al barco en estos días?

En la semana se vio una alineación distinta casi a diario, haciendo cambios quizá para encontrar variedad y poder definir la forma en que saldrán al diamante, o para dar descanso a sus peloteros. No es un secreto que el único que mantuvo la regularidad en todo el calendario fue el cubano Yadir Drake, y que en pitcheo el mejor era Logan Ondrusek, pero el estadounidense ya no estará por haber firmado para los Gigantes de San Francisco. Baja sensible, sin duda.

Norberto Obeso encontró mejoría ofensiva al ser colocado como primer bate, pero… ¿qué pasará al reincorporarse Jonathan Jones tras los Juegos Olímpicos? No podemos decir lo mismo de Fernando Pérez. Y no hay duda que Art Charles tiene poder, pero es de los que no ha tenido regularidad, y su .224 de porcentaje, con 11 jonrones y 37 impulsadas, son tenues números. Lo mismo ha pasado con casi todos. No dudamos de la entrega y disposición, de querer salir pensando en que las cosas funcionen, pero las cosas no salieron del todo a los bateadores, que a la hora de impulsar carreras se vieron atados. Esa no es noticia, pero sí dura realidad.

Por ello a muchos aficionados gustó el que Matos mueva su line up, porque, a diferencia de lo que pasó en la Serie del Rey de 2019, el piloto echó mano de la gente de la banca (Humberto Sosa tuvo gran semana al ataque, de primera y designado).

El pitcheo, ante la salida de Ondrusek, por jerarquía, la rotación debe seguir encabezada por Yoanner Negrín y el segundo puesto, ni dudarlo, para Jake Thompson, regular en todo momento, con Radhamés Liz de tercero y Casey Harman y Manny Parra peleando el cuarto puesto. Una buena nota fue que Enrique Burgos recuperó su estamina en el papel de preparador, y jóvenes como David Gutiérrez, el mejor relevista del club, y el zurdo Manuel Chávez, altamente efectivo, están a punto.

¿Contra quiénes jugarán en la postemporada? Eso depende de los mismos Leones. Lo que hagan en la serie ante Tabasco será parte del futuro. Los aficionados, me apunto, queremos verlos jugar y ganar. Capacidad la tienen.— Gaspar Silveira