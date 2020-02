MADRID (AP) — Con ayuda de Karim Benzema, el Real Madrid superó 1-0 al Atlético de Madrid, con lo que el conjunto merengue se afianzó en el liderato de La Liga española.

En una conexión francesa, Benzema remató a su llegada al área chica un preciso centro de su compatriota Ferland Mendy para inaugurar el marcador a los 56 minutos.

Goal by Benzema, assist by Mendy

and beautiful set chance created/pre assist by Vinicius.⚽️🤍