Berchelt, bien de salud: ''Me duele mucho en el alma''

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de sufrir una derrota impresionante, inesperada para muchos, Miguel Berchelt reaccionó este domingo agradeciendo los mensajes enviados por los aficionados que le vieron perder ante Oscar Valdez.

"Quiero decirles que estoy bien, no fue mi noche, sin duda me duele mucho en el alma, pero así es esto se gana y se pierde, no es la primera vez que me caigo y estoy seguro que regresaré con más fuerza, gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para mandarme un msj en verdad se aprecia!! Puro #teamberchelt", escribió el ahora exmomarca de peso superpluma.

La noche la pasó en revisión médica en un hospital de Las Vegas. Berchelt fue sacado en camilla de "La Burbuja" del MGM Grand, donde Valdez lo noqueó en el décimo asalto en uno de los finales más brutales desde que Manny Pacquiao fue vencido por Juan Manuel Márquez.

Cayó de bruces a la lona tras recibir un volado de izquierda y quedó unos minutos como inconsciente, desatando un drama. En las redes sociales fue la noticia y fue tendencia en Twitter.

Valdez celebró mientras se vivia un drama en el centro del cuadrilátero. Se acercó a abrazar a su rival en una muestra de deportivismo.

El desenlace de la pelea arrojó comentarios de todo tipo. De manera particular en quienes vieron mal al cancunense desde el primer campanillazo. Se habló de infinidad de situaciones, desde el padecimiento de Covid que tuvo Berchelt antes del plazo de la primera fecha dada al combate.

Causó sorpresa que Berchelt haya quedado sin boxear durante todo el combate, como entumecido.

Este domingo, desde Las Vegas, su apoderado Mario Abraham Xacur dijo sobre el "Alacrán" que "afortunadamente está bien. Estuvo en observación en el hospital y salió todo limpio".

Cuestionado sobre lo vivido en la pelea y lo que sigue, dijo:

"De lo demás platicamos más adelante, es muy prematuro para opinar".

Gaspar Silveira