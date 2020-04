Berchelt quería ser futbolista

El boxeador se probó con los Pumas Morelos

El campeón mundial Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel “Alacrán” Berchelt, recordó su fallido intento por vestir los colores de los Pumas de la UNAM.

En entrevista para ESPN Radio Fórmula, el “Alacrán” habló sobre su prueba con Pumas Morelos.

“Busqué en el fútbol, pero no quedo en Pumas y me decepciono y opto por boxear”.

El 3 de febrero de 2017 el “Alacrán” tuvo la oportunidad de pisar la cancha del Estadio Olímpico Universitario y convivir con el entonces técnico del equipo, Francisco Palencia y elementos como Pablo Barrera, Nicolás Castillo, Jesús Daniel Gallardo, entre otros.

Berchelt se sintió de inmediato como en casa y como niño pidió autógrafos a los que pudieron haber sido sus compañeros, pues su sueño fue jugar con el equipo azul y oro en algún momento de su vida.

“Estoy muy feliz, contento de estar aquí por esta oportunidad que me da Dios, cumplí mi sueño de ser campeón del mundo y ahora cumplo mi sueño de conocer al mejor equipo de México, los Pumas, yo soñaba con ser futbolista de niño, tuve la oportunidad de probarme con Pumas Morelos, lamentablemente no me quedé, pero creo que fue una buena decisión, no hubiera sido campeón del mundo, ahora cumplo mi sueño de conocer al primer equipo, a Paco Palencia, a Britos, grandes jugadores que me inspiran a seguir y ver que los sueños se cumplen”, dijo hace tres años para ESPN.

“Si te portas mal te voy a mandar al campeón”, bromeó Paco Palencia, entrenador de los auriazules, señalando a Jesús Daniel Gallardo, hoy jugador de Monterrey, mientras saludaba a Berchelt.

“Conocí todas las instalaciones, los vestidores, la sala de relajación, donde hacen las pesas, donde estudian al equipo, no sabía que estudian al equipo rival, pensaba que sólo los boxeadores, me dijo Paco que sí, que ven vídeos del rival, de hecho, estaban viendo del Pachuca, que son próximos rivales, estoy muy feliz por ese gran detalle de que no cualquiera baja a vestidores y encantado con Francisco que me haya invitado”, dijo.

Además, le dio mucho gusto pisar la grama que alguna vez fue testigo de los golazos de su ídolo, Hugo Sánchez.

“Creo que estoy consciente de que los sueños se cumplen si luchas, si te esfuerzas todas las mañanas por conseguirlo, se me vinieron dos sueños, estoy muy feliz, motivado, creo que voy a regresar con todo al gimnasio, me invitaron al partido, estar en CU es un estadio mítico y aquí jugó mi gran ídolo, Hugo Sánchez”.

Gran colección

La pasión que Berchelt siente por los deportes, incluso más allá del boxeo, trata de mostrarla día a día portando una colección de jerseys de diferentes disciplinas deportivas y de todo el mundo, sobresaliendo una camiseta de la selección de Argentina que la leyenda Diego Armando Maradone le firmó.

“La verdad es que soy fan de todos los deportes”, dijo Berchelt, quien espera volver al ring para mediados de año, si la pandemia del coronavirus lo permite, ante Óscar Valdez. “El que más me apasiona es el fútbol, mi favorita obviamente es la que me firmó Maradona, pero también tengo de béisbol, de básquetbol, deben ser unos 35 jerseys que tengo en general”.

Del balompié tiene camisas de las selecciones tiene la de Argentina, Brasil, Chile y México, con Vela en el dorso. Camisetas de “Chicharito” Hernández, Zlatan Ibrahimovic, James Rodríguez, Cristiano Ronaldo, Neymar y Mario Götze también forman parte de la colección.

Camisas de béisbol tiene y cuenta con la de Naranjeros de Hermosillo, Tigres de Quintana Roo. Y la NBA no se queda fuera, pues tiene jerseys de James Harden, Kevin Durant, Manu Ginobili, Kahwi Leonard, Kyrie Irving y Paul George.