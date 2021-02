Berchelt y Valdez prometen un gran enfrentamiento

En la última conferencia de prensa, previa a su duelo por el campeonato mundial superpluma del CMB, el monarca Miguel “Alacrán” Berchelt, y su retador, Óscar Valdez, prometieron una pelea de alto nivel en el MGM de Las Vegas, Nevada, en la que el público será el gran ganador. Sin revelar la estrategia que emplearán para buscar la victoria, lucieron relajados, confiados y muy concentrados.

“Por supuesto que será una pelea muy difícil, no por nada él es el campeón, es un gran campeón dentro y fuera del ring, nuestra pelea no es nada personal, pero yo quiero su cinturón. Yo quiero el cinturón del CMB que él tiene porque es mi sueño desde niño, desde que tenía 8 años, veía que mis ídolos tenían ese cinturón y los grandes lo han tenido, Alí, Tyson, Chávez, Morales, Barrera, y esta es mi oportunidad y haré todo lo que tenga que hacer para lograrlo”, advirtió Valdez. “No importa quién sea el favorito, en mi mente, cada vez que visualizo esta pelea, me veo como el ganador”.

Reiteró que le gustaría que la pelea fuera tan memorable y trascendiera generaciones como las de Morales-Barrera y Vázquez-Márquez.

“No las puedes forzar, solo tienes que sacar lo mejor de ti, sacar lo mejor de tu rival y ahí es donde surge la magia. La clave será quién tiene más corazón, quién tiene más deseos, quién quiere más irse a casa con el cinturón. Yo estoy dispuesto a hacer lo que se necesite hacer para llevarme ese cinturón a casa. Si tengo que boxear, boxearé. Si me tengo que fajar, me fajaré”.

La advertencia no le incomoda al campeón Berchelt, quien mostró respeto por su rival.

“Es un gran peleador, lo sigo desde el proceso a Juegos Olímpicos de Pekín 2008 porque yo quise formar parte de la selección de México y no se dio esa pelea en amateur, pero se va a dar este sábado”.

El “Alacrán” está ansioso por soltar su veneno en el ring. “Sabemos de la calidad del rival que tenemos enfrente, pero vamos a demostrar por qué soy el campeón. Los estilos de Óscar y el mío pintan para que sea un gran combate. Mucha gente ya quiere que llegue el sábado. Va a ser un gran combate, voy a darlo todo, pienso defender mi cinturón como siempre lo he hecho, yo sé cuánto me ha costado estar aquí y voy a hacer que todos esos sacrificios valgan la pena. Va a ser una gran pelea el sábado”.

Los peleadores se volverán a ver las caras hoy en la ceremonia de pesaje.

Caballero sí estará

Tras la conferencia de prensa de ayer, Berchelt recibió la noticia de que su entrenador Alfredo Caballero sí podrá estar con él en su esquina.

A principios de semana se dio la noticia de que Alfredo Caballero no pudo ingresar a los Estados Unidos por un problema con su visa.

En su momento se dijo que el entrenador no podría estar con Miguel Berchelt la noche de la pelea, por lo que podría afectar mentalmente al campeón, sin embargo, anoche se confirmó que el entrenador arribó sin problema a Las Vegas para apoyar a su pupilo desde la esquina.