Bernal, cerca del reinado

Yates vuela y se apunta la 19a. etapa del Giro

El británico Simon Yates realizó una fuga durante un ascenso cerca de la meta para llevarse la 19a. etapa del Giro de Italia mientras que el colombiano Egan Bernal mantuvo el liderato y la maglia rosa a dos días del final.

Yates arremetió con más de seis kilómetros (cuatro millas) restantes y logró mantenerse en la punta en un cierre en una inclinación de doble dígito antes de cruzar la meta en Alpe di Mera.

João Almeida terminó en segundo al final del tramo de 166 kilómetros desde Abbiategrasso, 11 segundos detrás de Yates. Bernal decidió no responder a Yates y dedicarse solo a mantener la brecha; el colombiano fue tercero, 28 segundos detrás.

“Era una etapa importante después de lo ocurrido hace dos días en Sega di Ala. Tengo confianza en la etapa de mañana, ya que habrá algunas subidas de más de 2,000 metros de altitud”, subrayó el colombiano.

Yates permaneció en la tercera posición general, 2:49 minutos debajo de Bernal, que de hecho amplió su ventaja sobre Damiano Caruso a 2:29 minutos.

“No me arrepiento de la forma en que he corrido en la primera parte del Giro, he tenido algunos problemas físicos, pero afortunadamente ya están solucionados”, dijo Yates.

“Para mí lo más importante es llevar la maglia rosa en Milán. Cuando me siento bien me gusta atacar, pero ahora mismo hay un corredor más fuerte que yo en las subidas, Simon Yates”, explicó Bernal. “Quiero mantener la ventaja que gané en la primera parte del Giro porque es el resultado del trabajo de todo el equipo y no querría ponerla en peligro con un error mío. Hoy he dado un paso adelante hacia la victoria final”.

La penúltima etapa de hoy ha recibido el rango de mayor dificultad, cinco estrellas. La ruta de 164 kilómetros de Verbania a Valle Spluga-Alpe Motta incluye más de 4,200 metros de tramo vertical y tres ascensos de categoría máxima, entre ellos una pendiente rumbo a la meta.

El Giro de Italia terminará mañana en Milan con una prueba individual contrarreloj.—AP