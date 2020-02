Berrón se pierde la velada

El púgil yucateco no podrá pelear el 14 de marzo

El prospecto yucateco Darwin “Bombardero” Berrón se lesionó en sus entrenamientos, por lo que quedó fuera de la función boxística que se realizará el 14 de marzo en el Polifuncional.

En uno de sus entrenamientos en Hermosillo, Berrón sintió una molestia en el muslo izquierdo, por lo que se realizó una ecografía que al final dictaminó que se trataba de una contractura.

Alfredo Caballero, entrenador de Berrón, estuvo al pendiente de su lesión y al no ver una pronta recuperación sugirió que no subiera al cuadrilátero, pues no llegaría en sus mejores condiciones.

Berrón se mostró inquieto por esta decisión aunque reconoció que es por su bien.

“Me siento triste por no poder pelear, se analizó la situación y tomaron la decisión y al fin de cuentas yo entiendo que lo hacen por mi salud. Por mi cuenta, yo seguiré recuperándome”.

El también yucateco William “Terrible” Puch tomará el lugar de Berrón para enfrentarse al cancunense Abisai “Talibán” Ochoa.

