Betis confirma segundo duelo amistoso en México contra Querétaro

Sevilla.— El equipo de Real Betis Balompié, de la Primera División de España, confirmó su segundo partido amistoso en territorio mexicano, el cual será contra Querétaro el próximo 24 de julio.

A través de sus redes sociales, el club bético, que tiene entre sus filas a los futbolistas mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado, informó que el choque se efectuará en la cancha del estadio La Corregidora en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Our tour through Mexico grows bigger! ➕🇲🇽✌ See you on the 24th, @Club_Queretaro ! 🐔😎 #BetisOnTheRoad #LaLigaWorld pic.twitter.com/jzNQySrkDZ

Apenas a inicios de semana, Betis anunció que se medirá al Puebla, otro club de la Liga MX, el 28 de julio en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 15:00 horas.

Se prevé que para los dos compromisos en México pueda tener actividad el juvenil y ex del América, Diego Lainez.

Los sevillanos agregaron así un partido más en su pretemporada rumbo a la campaña 2019-2020 en la que buscará ser un equipo protagonista en la Liga española y en la Copa del Rey, ahora bajo la dirección técnica de Joan Francesc Ferrer “Rubi”.

Además del Querétaro y Puebla, los clubes Sheffield United, Porto, Portimonense o Getafe, Raja Club Athletic y Deportivo La Coruña son otros rivales del Betis en esta etapa de preparación.

Los béticos arrancaran la Liga de España el próximo 19 de agosto contra Valladolid en el estadio Benito Villamarín para después medirse en el Camp Nou al campeón Barcelona.

1, 2… and 3! ⏰👣 We already know our schedule for the three first matches of LaLiga! 🎯💪 pic.twitter.com/qspHDfzLJR