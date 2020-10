Betts y Seager, valiosos

Tampa Bay sólo tiene superioridad con Arozarena

Amplio análisis que realiza Mike Petriello para MLB de cara a la Serie Mundial sólo da ventaje a las Rayas en una de las posiciones generales del cuadro: el jardín izquierdo, siempre que lo juegue el joven cubano Randy Arozarena, la sensación actual en las Grandes Ligas.

RECEPTOR

Ni Mike Zunino ni Michael Perez tuvieron buenas temporadas en bateo, y los receptores de las Rayas en su conjunto fueron uno de los grupos más débiles del béisbol. Dicho esto, si bien Zunino se ponchó mucho (46% en los playoffs, después del 44% en la temporada regular), sigue siendo lo suficientemente peligroso como para conectar cuatro jonrones en la postemporada, incluido uno grande en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Es todo lo contrario para los Dodgers, que tenían uno de los grupos de receptores con mejor ofensiva, gracias en gran parte a Will Smith, quien en espacios de dos temporadas en Grandes Ligas tiene números sobresalientes. Es un gran ejemplo de lo difícil que es preocuparse por los números de postemporada: la mitad de sus 11 hits en este mes se produjo bateando de 6-5 en el Juego 3 de la Serie de Campeonato, pero también tuvo un enorme jonrón de tres carreras en la ventaja en el Juego 5.

Apuesta siempre por el talento. Smith es fácilmente el mejor de los cuatro receptores de esta serie.

Gran ventaja: Dodgers

PRIMERA BASE

Este será principalmente un pelotón del zurdo Ji-Man Choi y el derecho Yandy Díaz, lo cual es entretenido, porque Díaz ha jugado la posición más en la postemporada (25 entradas) que en la temporada regular (14). Choi ha bateado bien en playoffs; Díaz no tiene mucho, pero ha recibido muchas bases.

Mientras tanto, ¿qué hacer con Max Muncy? Después de dos temporadas sobresalientes con Los Ángeles, no hizo mucho este año, pero cobró vida en la Serie de Campeonato, con cuatro extrabases, incluidos dos jonrones, y nueve bases recibidas. ¿Dijimos apostar por el talento arriba? Lo hicimos.

Ventaja, no muy grande: Dodgers

SEGUNDA BASE

Hablando de eso, Brandon Lowe tuvo una temporada, aunque la postemporada ha sido algo más difícil para él (.115 de bateo), además de un jonrón que empató el score en el Juego 6 de la Serie de Campeonato. Michael Brosseau también puede ver algo de tiempo aquí, lo que le da a las Rayas una buena opción de zurdo/derecho.

Mientras tanto, Chris Taylor tuvo un año bastante bueno, aunque no tan bueno como el de Lowe, y su postemporada (.200) tampoco se destacó. Cuando Taylor se mueve, es posible que vea a Kike Hernández, u ocasionalmente incluso a Muncy.

No hay mucha separación aquí, dado que ambos lados tienen titulares con grandes temporadas regulares y octubres tranquilos; como Hernández (apunte su cuadrangular para empatar el Juego 7) y Taylor son derechos, elegiremos el que tenga un poco más de flexibilidad de acuerdo con la situación.

Pequeña ventaja: Rayas

CAMPO CORTO

Si parecía que Willy Adames estaba absolutamente en todas partes en el campo de la Serie de Campeonato, es porque lo estaba. Cuando rompimos la espectacular defensa de Tampa Bay, fue notable que Adames estaba haciendo jugada tras jugada tras jugada. Si bien no ha bateado en absoluto en octubre (.132), lo hizo en la temporada regular, y eso podría ser suficiente para darles a las Rayas la ventaja aquí, si no fuera por… el hecho de que Corey Seager acaba de conectar cinco jonrones en la Serie de Campeonato de la Nacional, luego de batear .307 en la temporada regular. Adames es un buen jugador que acaba de tener una buena semana; Seager juega como una superestrella.

Gran ventaja: Dodgers

TERCERA BASE

Con Joey Wendle, Brosseau y Díaz, las Rayas tienen opciones aquí, y este trío logró un fuerte .296 combinado en la temporada regular. Cada uno de los tres tuvo momentos defensivos destacados y, por supuesto, Brosseau conectó el jonrón decisivo en la Serie Divisional ante Aroldis Chapman. El efectivo puede mezclar y combinar este grupo de diversas formas.

Es muy diferente en el lado de Los Ángeles, donde Justin Turner continúa luchando por los Dodgers, como siempre lo hace. Todo justo, todo preciso como un reloj. Aunque ha retrocedido un poco a la defensiva a medida que envejece, no lo hace del todo. Olvide que él fue el punto clave del dobleplay fundamental en la cuarta entrada del Juego 7.

Ventaja: Dodgers

JARDÍN IZQUIERDO

Ambos equipos se mezclarán y combinarán aquí, pero las Rayas a menudo tendrán a Arozarena en la izquierda, y... ¿has sido testigo de la Experiencia Randy Arozarena, verdad? ¿Siete jonrones de postemporada? ¿1.288 OPS de postemporada? ¿Después de registrar un OPS de 1.022 en 76 apariciones en el plato en campaña regular? Aun así, de alguna manera, ¿será elegible para novato en 2021? No es tan bueno, porque nadie lo es, pero solo tiene que seguir así unos días más. También puede ver a Lowe y/o Austin Meadows aquí, pero... Randy es Randy.

No es que a los Dodgers les falte el jardín izquierdo, por supuesto. AJ Pollock tuvo una temporada fuerte, aunque solo consiguió un hit de extrabase este mes; Taylor y Joc Pederson también son opciones aquí.

Ventaja: Rayas

JARDÍN CENTRAL

Kevin Kiermaier es muy posiblemente el mejor jardinero defensivo del béisbol y estamos a punto de verlo en un entorno muy favorable. Recuerde, las Rayas han pasado toda la postemporada en California y están a punto de llegar al Globe Life Field, que ciertamente parece tener el tamaño perfecto para atrapadas sobresalientes (no olvide las dos grandes de Mookie Betts, o la de Cristian Pache, o la Cody Bellinger en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Es casi una decepción cuando no tenemos una atrapada estelar aquí). Kiermaier no bateará mucho, pero su guante es tan espectacular que puede que no lo necesite.

La cosa es que Bellinger es un muy buen jardinero defensivo, quizás no un Kiermaier, pero ¿quién lo es?, y su bate es muy, muy superior. (Creemos, de todos modos, que asumiendo que el hombro que aparentemente se le salió de su lugar durante la muy fuerte celebración posterior al jonrón del Juego 7 no lo limite en la Serie Mundial). Kiermaier es un defensor superestrella; Bellinger, la diferencia, es que es una superestrella completa.

Ventaja: Dodgers

JARDÍN DERECHO

Manuel Margot tiene la reputación de ser un mini-Kiermaier, en el sentido de que es un excelente defensor sin un gran bate, aunque le dio la vuelta un poco al conectar tres jonrones en la Serie de Campeonato. Meadows también aparecerá aquí, y es un bateador mucho más peligroso, o al menos normalmente lo es.

Los Dodgers tienen a Mookie Betts. Eso es. Punto final. Un equipo que había ganado seis títulos de división consecutivos y llegó a la Serie Mundial dos veces en los tres años anteriores luego salió y agregó a Mookie Betts. Podría decirse que está dando sus frutos.

Ventaja: Dodgers, por razones muy obvias.