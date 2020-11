Boletos de hasta 100 mil pesos para Chivas-América

Lo impresionante no ha sido solo el precio de dichos boletos sino que podría ser ¡falsos!

MÉXICO.— Apenas a unas horas de que se anunció que se abrirían las puertas del estadio Akron para que siete mil aficionados puedan presenciar el Clásico Nacional Guadalajara-América la polémica se ha hecho aún mayor.

Debido a que se ha dado a conocer que algunos sitios en Internet ha tratado de revender a precios exorbitantes las entradas del partido que tendrá lugar en el estadio de las Chivas.

Pero lo que serían todavía más grave es que las supuestas entradas podrían ser falsas.

En el sitio Stubhub, que es conocido por revender boletos de espectáculos de alta demanda tienen en venta supuestos boletos para el Clásico Nacional con precios excesivamente caros.

En StubHub ya se venden los boletos para el Chivas vs América en el Estadio Akron desde $6,000 hasta $30,000 pesos 👀👀 pic.twitter.com/BKWnGxqoFl

El sitio señala que el precio promedio de las entradas es de 39 mil pesos, sin embargo, varían según la zona. Estos son los precios que aparecen en el sitio:

Después de hacerse viral la venta de dichos boletos, el Guadalajara lanzó una alerta y pidió a sus aficionados no dejarse sorprender pues esas entradas son falsas.

El club Chivas aseguró que la venta de boletos será con otro procedimiento y ellos estarán anunciado cómo se llevará al cabo en sus cuentas oficiales.

⚠️ ChivaHermanos, esos boletos NO existen 🚫



En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados.



Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto. https://t.co/SplkIv4gMd