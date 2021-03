Boone se siente increíble

El piloto de los Yanquis mejora tras una cirugía

El mánager de los Yanquis de Nueva York Aaron Boone inicia su segunda semana completa en la banca tras recibir un marcapasos y dice que se siente “increíble”.

Boone se sometió a la operación en el hospital St. Joseph’s de Tampa, Florida, el 3 de marzo y se reintegró al trabajo tras perderse sólo tres juegos.

“Es completamente distinto, honestamente”, dijo Boone antes del juego de visita del domingo ante los Azulejos de Toronto. “La energía, incluso la capacidad cardiovascular. He podido hacer recorridos con la bicicleta fija que no había hecho en varios meses, tanto que ni siquiera me había dado cuenta cómo debían sentirse”.

El marcapasos evitará que el ritmo cardíaco baje de los 50-60 latidos por minuto.

Boone está iniciando su cuarta temporada como mánager de los Yanquis.—AP