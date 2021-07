¡Se le metió el espíritu de Mike Tyson!

Lo nunca visto en Juegos Olímpicos ocurrió la madrugada de este martes 27 de julio en el boxeo varonil con el representante de Marruecos, Youness Baalla, descalificado de Tokio 2020 por intentar morder la oreja de su rival.

En pelea de pesos pesados, el africano arremetió con la boca abierta hacia la oreja izquierda del neozelandés David Nyika mientras lo mantenía abrazado, recordando la escena de Tyson contra Evander Holyfield en 1997.

Aunque aquella vez sí el polémico boxeador estadounidense desprendió un pedazo de carne de su rival.

Nyika logró aparentemente esquivar el ataque, ocurrido en el tercer asalto y del que no se percató el árbitro Nelka Shiromala Thampu (Sri Lanka) ni los cinco jueces.

Tras el combate, que el de Oceanía dominó por decisión unánime (5-0), los organizadores dieron a conocer el incidente y la descalificación de Youness Baalla.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S