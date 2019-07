Boy quiere retos para sus Chivas

El entrenador del Rebaño valora lo que han realizado

Tomás Boy, director técnico de las Chivas, habló de los retos que tendrá el club en este semestre, donde la prioridad será cosechar puntos y sobresalir en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Valoró también la participación del Rebaño Sagrado en la International Cup, donde se medirá con clubes europeos, pero recalcó que es más importante lo que se haga en la competencia doméstica.

“La logística que ha organizado el equipo es tremendamente buena, por lo difícil, por las circunstancias que van a rodear este mini campeonato y luego el inicio del campeonato de liga, que es la prioridad, aunque prioridades en Guadalajara son todas, más prioridad si se puede decir de esta forma”, estableció el “Jefe”.

Ante la prensa, tras la presentación de los nuevos autobuses de Chivas, el timonel reconoció que ya casi tiene conformado a su once titular, pero aclaró que “tengo un 10, me falta un once, pero están peleando duro el lugar”.

Dio a conocer, además, que contará con seis elementos de experiencia capaces de tomar la capitanía.

“Hay líderes que, para mí, surgieron en esta etapa, y por supuesto no va a poder ser a nivel legal, vamos a tener que escoger a dos. Es responsabilidad compartidad”.