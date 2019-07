Boy ve campaña contra él

El entrenador de las Chivas pide un poco de tiempo

Tomás Boy, director técnico de las Chivas, lamentó que se hable de crisis en el equipo, pues consideró que para tocar ese tema primero se tuvo que llegar a lo más alto y en el club tapatío no es el caso.

“Se llega a una crisis cuando ya tocaste el techo y este equipo no ha llegado a eso como para hablar de una crisis, pero cada quien puede hablar y lo respeto”, declaró a su llegada a Guadalajara tras jugar la International Champions Cup.

Sobre la posibilidad de que exista una campaña en su contra debido a que el Rebaño Sagrado no supo ganar en la pretemporada y comenzó con derrota el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, desechó las críticas.

“La verdad así ha sido mi carrera, me vale gorro si hay campaña o no. Apenas llevo 40 días trabajando (con Chivas) y no es tan sencillo cambiar las cosas, pero ahí vamos, no hago tanto caso a lo que se dice sobre si hay crisis”, aseveró.

El técnico señaló que hubo otro equipo que también sufrió derrotas en pretemporada, pero se habló poco o nada de ellos, Chivas acaparó los reflectores por la falta de triunfos.

“Hubo equipos que también perdieron cuatro partidos consecutivos, ustedes saben, viste de amarillo: perdieron cuatro de pretemporada y ante los mismos adversarios que yo. No vi ese mismo tipo de crítica, pero cada quien, porque la simpatía también cuenta”.

Entiende que la afición necesite resultados positivos lo más pronto posible y para ello trabaja y también los jugadores ponen de su parte, sabedores del reto que es vestir la playera de Chivas y luchar por alejarse del descenso.— NOTIMEX Y EFE