Brady impone su liderazgo

Tampa busca hoy su cuarta victoria frente a los Osos

Los Bucaneros de Tampa Bay contrataron a Tom Brady antes de esta campaña con la esperanza de que mariscal de campo seis veces campeón del Super Bowl pudiera ayudarlos a terminar con la sequía de 12 años sin postemporada y llevarlos a conseguir el premio mayor.

Han comenzado bien.

Llegan a su enfrentamiento de hoy ante los Osos de Chicago buscando su cuarto triunfo consecutivo y viendo desde la cima al resto de su División.

“Llegar a un equipo y que me reciban como me recibieron, ha sido increíble para mí”, comentó Brady. “He disfrutado cada minuto y asumo la responsabilidad de ser el líder y el capitán, no me lo tomo a la ligera”.

El jugador de 43 años está aportando. Tras firmar por dos años y un contrato garantizado de 50 millones de dólares, empató a Patrick Mahomes como cuarto en la liga con 11 pases de anotación, sólo detrás de Russel Wilson (16), Aaron Rodgers (13) y Josh Allen (12).

Brady lanzó para 369 yardas y cinco anotaciones, con lo que ayudó a Tampa Bay a recuperarse de un déficit de 17 puntos en el triunfo ante los Cargadores de Los Ángeles por 38-31 el fin de semana pasado. Con este logro se convirtió en el líder de victorias (222) en la historia de temporada regular de la NFL en cualquier posición.

Ahora, Brady enfrentará a un equipo que nunca lo ha vencido. Tiene foja de 5-0 con 1,595 yardas, 14 touchdowns ante Chicago.

Los Osos (3-1), esperan recuperarse tras perder ante los Potros de Indianápolis.