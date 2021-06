Pese a críticas por el Covid, Brasil anuncia sedes para la Copa América

Pese a las múltiples críticas de varios sectores de la población, política y prensa en Brasil, su presidente, Jair Bolsonaro, confirmó que la Copa América sí se jugará en el país amazónico.

Lo anterior fue después de que ni Argentina por el alza en casos de Covid-19, ni Colombia por las protestas contra el gobierno, aceptaran organizar la justa.

Además, se confirmó a Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso do Sul y Goiás, como las ciudades que serán sedes de los juegos del campeonato, cerrando evidentemente en Río, en el Estadio Maracaná.

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​



Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​



​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd