Breves del fútbol

Luka se estrena

La joven estrella del Mallorca Luka Romero, de 16 años, recordará toda su vida la victoria del domingo ante el Logroñés (4-0) que mantiene a su equipo al frente de la clasificación de la Liga de la Segunda División del fútbol español: “He marcado el gol y me he puesto a llorar”, declaró al finalizar el partido el nacido en Durango. Después reaccionó en las redes sociales: “Muy feliz por primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Esto va por vos D10S (Diego Maradona)”.

Mexicanos en acción

Con los mexicanos Andrés Guardado como titular y Diego Lainez como suplente en el segundo tiempo, el Betis cayó ayer 2-0 ante el Eibar. El delantero japonés Yoshinori Muto y Esteban Burgos anotaron los goles dentro de un lapso de cinco minutos al comienzo de la segunda parte, con lo que el Eibar se llevó la victoria como visitante. Leganés escaló a la plaza 12 en la tabla, mientras que el Betis retrocedió al sitio 15 tras su tercera derrota de forma consecutiva.

En la cuerda floja

El entrenador portugués Carlos Queiroz aseguró que su “aventura con Colombia está llegando a su fin” en una entrevista con el diario iraní Farhikhtegan Daily, que fue divulgada por medios locales . El técnico de 67 años está en la cuerda floja luego de que su equipo fuera goleado 6-1 por Ecuador en Quito y 0-3 por Uruguay en Barranquilla este mes en la última doble jornada del año de las eliminatorias suramericanas. El mexicano Miguel Herrera es candidato al timón.

Setién espera al Barca

Hace poco más de tres meses que Quique Setién fue destituido de su puesto como técnico del Barcelona después de la humillante eliminación a manos del Bayern Munich en Champions; sin embargo, al día de hoy, ni siquiera ha recibido la notificación de que fue despedido, aseguró el propio estratega. “El Barca no me ha indemnizado, ni me ha ofrecido nada. Ni siquiera me han llamado para decirme que estoy cesado”, declaró Setién para Radio Marca.