Brian Fernández cambia al Necaxa por Portland Timbers

El argentino Brian Fernández se despidió del Necaxa tras ser fichado por el Portland Timbers de la MLS.

El equipo informó a través de un comunicado que el “Club Timbers formalizó la contratación de Brian Fernández, al haber pagado la cláusula de indemnización, así como convenir a los intereses del jugador al estar de acuerdo en esta transferencia”.

¡Gracias, Brian Fernández!

Por tu entrega en todo momento y por defender nuestros colores con gran orgullo.

¡Mucho éxito en tu nueva etapa! pic.twitter.com/ZrD2FaTpP2 — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) May 6, 2019

Con el fichaje, el Necaxa se queda en desventaja en la liguilla del torneo Clausura. El argentino marcó 16 goles y disputó 30 partidos en la Liga MX.

“Me encariñe muchísimo, pero bueno hoy me toca estar en otra etapa… se agradece a la directiva muchísimo por darme una mano, no dejarme caer”, dijo el futbolista a través de un vídeo de despedida.

“Poder jugar, divertirme en los partidos, convivir con mis compañeros y el cariño de toda la gente”, son los recuerdos que le quedan del Necaxa.

El argentino se despidió deseando lo mejor para su equipo y agradeciendo el cariño de la afición.

Aunque se desconoce la cifra oficial que pagó el Portland por el jugador, se especula que fueron cerca de 12 millones de dólares.

Fernández viajo hoy para reportarse con su nuevo equipo luego de unos días polémicos con el Necaxa.

El argentino fue expulsado tras una confusión en el terreno de juego y posteriormente le escupió y contestó a la afición por los abucheos en su contra, por lo que fue suspendido tres partidos.- Con información de El Universal y Notimex