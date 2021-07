Briseida Acosta del amargo llanto por la plata a quedar fuera del podio

Briseida Acosta debutó durante la madrugada de este martes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero al parecer los nervios la traicionaron lo que hizo que perdiera en su categoría de más de 67 kilos.

Briseida Acosta y su compañero Carlos Sansores –quien también perdió su categoría de 80 kilogramos- eran dos de las mayores apuestas para brindarle sendas medallas a México, un deporte en el que ha podido destacarse desde que fueron incluidos en los Juegos Olímpicos.

“Para mí las peleas no se acaban (…) yo seguí peleando y buscando y buscando, pero no se dio”, lamentó una deportista que hacía lo posible para no llorar.