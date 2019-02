Bruno Marioni se envalentona

El argentino cree que el domingo triunfarán en casa

De cara al clásico capitalino, Bruno Marioni muestra sus fauces al América: “Le vamos a ganar el domingo, porque somos Pumas y por la grandeza que tenemos”.

El timonel felino espera vencer a las Águilas con todo y sus refuerzos bomba, incluido el exauriazul Nicolás Castillo. La fórmula será coraje y pundonor.

“Hay equipos que están por nómina y por plantilla bastante arriba de nosotros, como América”, explica el “Barullo”. “Pero este club tiene otra filosofía, lucha de igual a igual ante muchos grandes equipos con esfuerzo, garra, ilusión y actitud. Si tenemos estas cualidades el fin de semana obtendremos un buen resultado”.

La escuadra del Pedregal no vence a los azulcremas en Ciudad Universitaria en fase regular desde el Apertura 2011. Más esta larga sequía de ocho años sin triunfo no preocupa a Marioni.

“Sé que las estadísticas cuentan para todo el mundo y no puedo dejar el pasado atrás, pero no tengo duda de que el domingo el equipo dará una muy buena cara. Un partido no marca el futuro, pero nos puede ayudar mucho”, comentó Bruno.

Solo así quedarán atrás los años de sinsabores ante las Águilas: “Hay que pensar solamente en el partido del domingo. Siempre duele perder contra América y siempre duele ver perder a Pumas”, por lo que está convencido de la victoria.

Castillo no importa

Marioni, además, le restó importancia al regreso de Nicolás Castillo a C.U.

“No hay que darle mucha más importancia, no quiero dar mi opinión sobre un jugador que es del América”. Enseguida califica de “un lindo desafío” enfrentarse a un estratega experimentado como Miguel Herrera. “Es algo muy bueno porque me hace crecer. Valoro muchísimo la experiencia de los técnicos a los que me toca enfrentarme y espero ganar la partida”.— EL UNIVERSAL