Buenos deportistas que dejan huella

Una de las grandes figuras del béisbol latinoamericano en las Ligas Mayores fue Dennis Martínez. “El Presidente”, le apodaron algunos. Él sólo fue una cosa: un sencillo pelotero que salía a brindarse cada día, sin más aspavientos que sus pitcheos dominantes, moña como llamarían algunos a los rompientes disparos que usaba.

Y un domingo, el 28 de julio de 1991, con 37 años de edad, lanzó un juego perfecto ante los Dodgers de Los Ángeles, mientras vestía la franela de los Expos de Montreal.

Pasan los años y se recuerda en grande a esa leyenda nicaragüense. Y él, humilde siempre. Eso, humildad, a veces dejamos de verlo en las personas que ahora, beisbolistas, futbolistas o practicantes de otras disciplinas.

El amor y la sencillez se están perdiendo poco a poco. Los deportistas, presos de sus millonarios y multimillonarios contratos, caen en actitudes fuera de lugar para lo que son: héroes, ejemplos de la niñez y la juventud.

¿Por qué mencionarlo ahora? Primero, recordando la efeméride (me chuté todos los autes de su juego perfecto en Dodger Stadium y es fantástico recordar algo así) y porque en publicaciones hechas en el Diario, en este espacio que trata de todo, y de nada (solo son recuerdos y arengas) nuestros lectores han respondido con mensajes a los protagonistas.

Ayer, por ejemplo, una gran cantidad de reacciones a la muerte de Carlos García Peniche, “Charly” García. No hablaban solamente del gran futbolista que fue, sino también de la persona, del ingeniero, del empresario florero. Y eso marca mucho a las personas: te recuerdo por todo lo que eres o fuiste, no sólo por ser bueno en tu deporte. Y varios que no le conocieron, hablaron de satisfacción de enterarse de que existió un jugador con esos dotes.

Nos sucedió con Juan Castillo, el legendario beisbolista de Dzilam González. Sus compañeros de generación en el diamante y sus amigos reaccionaron a la publicación de hace unos días. No era para menos, si se trató de un jugador enjundioso, gran bateador y jardinero. Ah, y nos corrigen el abogado Alfredo Bolio “Bolicho” y el querido “Salón de la Fama” Wílliam Berzunza León, el que aparece en la foto con él no es Leonel Aldama, sino René Gutiérrez, “Pelucas” o “Látigo”, un cubano que se tomó su tacita de café en la Gran Carpa.

Cerramos este espacio con una mención a lo cotidiano: el coronavirus. Insistimos en que fue atrevido el intento de la Major League Baseball de irse al diamante en medio de esta pandemia. El riesgo de la posible cancelación de la temporada nos agobia. Y puede pasar pese a todo lo que digan e intenten.

