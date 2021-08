Cabeza, corazón y c... para ganar campeonatos

Negrín: a los Leones nadie les regala nada para llegar aquí

Yoaner Negrín nunca se guarda nada de lo que piensa.

El “Asere”, anunciado para abrir el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, afirma que “lo que todos tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro papel” para que los Leones sigan ganando como ha hecho en la postemporada.

Recordamos, en una interesante charla con el cubano, algo que nos dijo en 2019, cuando los Leones se quedaron a un paso de ganar la Serie del Rey. Se necesitan tres “C” para poder alcanzar la meta grande: “Sí lo recuerdo: tres C. Cabeza, corazón y c…”

“Esta etapa es donde los niños se vuelven adultos. Y no todos lo logran”, agregó el derecho cubano.

Negrín es el as de la rotación de los Leones desde que se unió a la cueva seis años atrás. Por ello, conoce más que nadie lo que se vive en Yucatán con los melenudos y el entorno.

La experiencia acumulada en todas las series de postemporada jugadas, siempre como eje de la rotación, le ponen en un lugar importante. Y ha lanzado muchas veces ante los Diablos, en rol regular y en playoffs, incluso en la pasada batalla que enfrentaron en la final del Sur de 2019, cuando los infernales fueron barridos.

Pero lo ve como una serie más.

“Siempre veo cada partido como uno más, sea de temporada regular o de playoffs o final, uno tiene que hacer lo mejor posible, lo que sabe hacer. Eso tienes que hacerlo en cada juego”, afirma el astro cubano, durante una pausa de su entrenamiento del martes en el Parque Kukulcán. Con la malla de por medio, sin quitarse cubrebocas, por los protocolos, Negrín platicó amenamente con el Diario.

¿El rival importa?

“A todos respeto, sea menor, o mejor en la tabla. Pero ni le doy un crédito que sea más que el suficiente, ni lo veo por debajo del hombro. No es más que eso. Por todo ello, uno tiene que prepararse positivo”.

Pero le gusta la adrenalina. Esta serie es siempre especial…

“Ah por supuesto, vamos a tener muchos más fanáticos, y eso que no se puede meter más por la pandemia. Van a estar los que se pueden por el reglamento de Covid, estará bueno”.

Arremete también contra los aficionados que no muestran, en su punto de vista, el apoyo por siempre.

“Muchos no se lo merecen. No vinieron a vernos en la temporada regular, y nos criticaron muchísimo. Quiero decirte que estamos donde estamos gracias a Dios y al talento que tenemos. Y todas esas personas que nos criticaron se tienen que estar… Nadie nos lo regaló. Por casualidad tampoco fue. Fue todo por el equipo que tuvimos, porque se hicieron movimientos necesarios. Somos humanos, no máquinas. Si en cada ocasión que fallas, te cambian, no acabamos. En tu caso, si escribes algo mal, ¿no te corren o sí? Ahh… entonces tengo que rectificar, que no vuelva a ocurrir. Escribes mejor”.

Va más a fondo. Negrín habla del monarca Monclova, por ejemplo. Los Acereros, con el equipo más caro de la historia, fueron eliminados en semifinales por Tijuana.

“Yo digo: ¿dónde está el campeón ahorita? ¿Y quería que los eliminaran? No. No te da porque el otro se prepara. ¿Tabasco cómo nos jugó en la campaña regular? Apenas nos fuimos arriba (8-7). Ahorita fuimos mejores, pero jugamos con mismos deseos de siempre. No bajamos la guardia aunque perdamos. Y muchas veces lo entienden. Muchos nos apoyan, se merecen respeto. Lo digo porque los que critican todo el tiempo. Si me criticas en las malas, en las buenas para qué te quiero”.

En Monclova, después del juego 6, habló de tres “C” que se necesitan para las grandes citas.

“Sí, las dije: tres ‘C’, que son cabeza, corazón y co... No hace falta más nada. Con eso. Y a estas alturas más. Aquí los niños se vuelven adultos”.— Gaspar Silveira Malaver