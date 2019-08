Caín Velásquez, el nuevo enmascarado para Triplemanía XXVII

MÉXICO.— Llegó el día que los amantes de la lucha libre esperaban con anhelo. Triplemanía XXVII, el evento magno de la Triple A, se realizará esta noche en la Arena Ciudad de México, donde los aficionados podrán disfrutar al filo de la butaca grandes combates que pasarán a la historia del deporte espectáculo del país.

Entre ellas está el debut de Caín Velásquez, gran referente de las Artes Marciales Mixtas y excampeón de peso completo de la UFC, en la lucha libre.

Compartirá el hexadrilátero con Psycho Clown y Cody Rhodes para enfrentar a Texano Jr, Taurus y un luchador sorpresa.

El gran símbolo de la lucha libre mexicana son las máscara y Caín Velásquez no quiere quedar fuera de esta tradición en su primera lucha, es por eso que en la gran función de la Tres Veces Estelar portará una máscara la cual la empresa decidió regalarle.

Desde su llegada a México, la también estrella de la UFC, ha declarado que es un gran seguidor de la lucha libre mexicana, por lo que usar máscara es una muestra de su agradecimiento a la Triple A y a la afición que ha aceptado su participación en Triplemanía.

“yo quería salir con una máscara, me gusta el estilo que le da a la lucha, me encanta, he estado entrenando con ella y la usaré con mucho gusto”, declaró Caín Velásquez.