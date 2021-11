CIUDAD DE MÉXICO.- Caleb Plant, dueño del cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), acepta que llega al duelo con Saúl "Canelo" Álvarez como víctima, pero ese rol-dice- no le desagrada.

"Ha sido así como tres veces en mi carrera, pero me gusta esa posición, pues me motiva mucho, salir y demostrar quién soy. De camino a esta pelea, 'Canelo' dijo que los mexicanos no se andan por las ramas, pero nosotros tampoco", sentenció el estadounidense.